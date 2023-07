In tempi non sospetti, Xiaomi aveva allungato la lista degli smartphone con supporto software ufficiale giunto al termine — End of Support (EOS) — includendovi anche Redmi 9 e Redmi Note 9; qualche giorno più tardi, il produttore cinese ha sparigliato nuovamente le carte confermando ufficialmente che i due smartphone saranno destinatari di un altro major update: quello alla MIUI 14.

Xiaomi sorprende gli utenti di Redmi Note 9 e Redmi 9

Come potete vedere dall’immagine riportata qui sopra, Redmi Note 9, Redmi 9 — e con loro altri modelli a loro tempo piuttosto popolari — sono recentemente entrati nella famigerata lista EOS. L’inserimento in tale lista, com’è evidente, sta a significare che i modelli sono giunti al capolinea per quanto riguarda il supporto software ufficiali e che, pertanto, non riceveranno altri aggiornamenti software dalla casa madre — siano essi nuove versioni del sistema operativo o più banali patch di sicurezza mensili.

In linea di massima i fattori che fanno confluire i modelli in questo elenco sono limiti hardware e, soprattutto, età del dispositivo: i produttori, al netto di recenti miglioramenti, tendono comunque a dedicare le proprie risorse agli smartphone più nuovi.

Ma l’attesa non è finita

Nonostante l’inserimento nell’elenco di cui sopra, il supporto ufficiale di Xiaomi ha recentemente inviato un’email ad un possessore di Redmi Note 9 in cui viene confermato il futuro rilascio dell’aggiornamento alla MIUI 14. Pur in mancanza di testimonianze analoga, la vicinanza tecnica porta a ritenere che lo stesso trattamento verrà riservato anche a Redmi 9.

La mail in questione, come si legge nello screenshot, Redmi parla di un rilascio globale che avrà luogo nel periodo del Q3-Q4 2023, dunque rimane decisamente sul vago circa le tempistiche di distribuzione dell’aggiornamento. Insomma, ora come ora sappiamo per certo soltanto che Redmi Note 9 riceverà la MIUI 14 nella seconda metà dell’anno.

