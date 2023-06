Dopo la soffiata di inizio mese, Redmi 12 diventa ufficiale e lo fa a partire dalla Thailandia, dove è stato silenziosamente annunciato dal produttore cinese Xiaomi.

Il nuovo smartphone di casa Redmi rispecchia in tutto e per tutto le informazioni trapelate, sia dal punto di vista estetico, sia dal punto di vista delle specifiche tecniche, configurandosi come nuova proposta per la fascia bassa del mercato.

Redmi 12 è ufficiale

Redmi 12 è il nuovo smartphone di fascia bassa targato Redmi, lanciato ufficialmente da Xiaomi, per il momento, sul mercato tailandese.

Nella parte posteriore, questo smartphone Android è caratterizzato da un design vagamente ispirato a quello delle ultime generazioni degli iPhone “Pro” di casa Apple. Il comparto fotografico, triplo, è composto da un sensore principale da 50 megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

All’anteriore, invece, Redmi 12 riprende i concetti di qualsiasi smartphone di fascia bassa di ultima generazione, mettendo a disposizione dell’utente un enorme display IPS LCD da 6,79 pollici con risoluzione Full HD+ (in 20,5:9) e refresh rate adattivo fino a 90 Hz. Incastonata all’interno di un foro circolare e centrato, troviamo una fotocamera da 8 megapixel. Le cornici attorno al display risultano piuttosto pronunciate, specie quella in basso.

Dal punto di vista delle performance, lo smartphone si affida al modesto Helio G88 di MediaTek, un SoC realizzato a 12 nm e dotato di CPU octa-core e GPU Mali-G52. Ad affiancarlo, troviamo 4 o 8 GB di memoria RAM (di tipo LPDDR4X) e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione (lento, con memorie eMMC 5.1), ulteriormente espandibile fino a 1 TB tramite schede microSD (sfruttando l’espansione di memoria si sacrifica il supporto al Dual SIM).

Redmi 12 non offre l’audio stereo ma mantiene il jack audio da 3,5 mm (sempre meno scontato su uno smartphone), è certificato IP53 e dispone di un buon comparto connettività (anche se mancano il supporto alle reti 5G e l’NFC).

Chiudono il pacchetto una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida cablata (tramite porta USB-C) a 18 W e il sistema operativo che è la MIUI 14 basata su Android 13, una buona notizia visto alcuni lanci recenti del produttore cinese.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Redmi 12.

Dimensioni: 168,6 x 76,28 x 8,17 mm

x x Peso: 198,5 grammi

Materiali: plastica (frame laterale e posteriore), vetro (anteriore)

(frame laterale e posteriore), (anteriore) Certificazione: IP53

Display: IPS LCD da 6,79” FHD+ (1080 x 2460, in 20,5:9) Frequenza di aggiornamento: adattiva fino a 90 Hz (36/48/60/90 Hz) Luminosità di picco: 550 nit Certificazione SGS per le contenute emissioni di luce blu

da (1080 x 2460, in 20,5:9) SoC: MediaTek Helio G88 (12 nm) con CPU octa-core e GPU ARM Mali-G52

(12 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 4 o 8 GB (LPDDR4X)

o (LPDDR4X) Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (eMMC 5.1), espandibili tramite scheda microSD (fino a 1 TB)

o (eMMC 5.1), espandibili tramite (fino a 1 TB) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 50 MP (f/1.8) Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 120° Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Registrazione video fino al 1080p a 30 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 8 MP (f/2.1)

(f/2.1) Audio: mono , jack audio da 3,5 mm

, Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM, secondo slot ibrido), 4G /3G/2G

(Nano-SIM, secondo slot ibrido), /3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), Bluetooth 5.3 , GPS , USB Type-C

(802.11 ac, dual-band), , , Sensori: accelerometro , bussola

, Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Metodi di sblocco alternativi: sblocco col volto

Batteria: Li-Po da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 18 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Disponibilità e prezzo di Redmi 12

Il Redmi 12 è già disponibile all’acquisto sul mercato tailandese nelle tre colorazioni Midnight Black, Sky Blue e Polar Silver.

Lo smartphone viene proposto nelle tre configurazioni di memoria 4+128 GB, 8+128 GB e 8+256 GB; al momento conosciamo il prezzo di listino della sola configurazione intermedia, proposta a 5999 bath thailandesi (pari a circa 159 euro al cambio attuale).

Al momento della stesura di questo articolo, non abbiamo informazioni sul prezzo delle altre due configurazioni di memoria o dettagli sulla eventuale commercializzazione in Italia.

