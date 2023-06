È passato quasi un anno da quando il gigante dormiente Huawei ha presentato HarmonyOS 3, era infatti luglio 2022 quando l’azienda presentò la terza versione del proprio sistema operativo proprietario, nato in seguito al ban imposto dagli USA. In tutto questo tempo solo alcuni tra i dispositivi più recenti del brand hanno ricevuto l’aggiornamento in questione ma ora, complice anche l’attuale assenza di una versione successiva, pare che Huawei abbia deciso di accelerare i tempi di rilascio dell’update ad HarmonyOS 3, portandolo su diversi altri smartphone.

Huawei sta per aggiornare 36 dispositivi ad HarmonyOS 3

HarmonyOS 3 è dunque l’ultima declinazione del sistema operativo proprietario dell’azienda, con questa versione Huawei ha introdotto diverse novità per i dispositivi compatibili partendo dell’interoperabilità (computer, monitor, cuffie e svariate altre tipologie di dispositivi possono funzionare insieme), passando per un rinnovato motore di gioco super frame (in grado di migliorare le prestazioni in ambito gaming), un rinnovato assistente digitale, nuove possibilità legate alla sicurezza e alla privacy dei propri utenti, fino ad arrivare a widget migliori e intelligenti, nonché ad un generale miglioramento dell’esperienza utente.

L’azienda, attraverso un post sul social network cinese Weibo, ha annunciato quelli che saranno i dispositivi che riceveranno l’aggiornamento HarmonyOS 3 nel mese di luglio 2023:

Huawei Mate Xs

Huawei Mate X2

Huawei Mate X2 4G

Huawei Mate X2 Collector’s Edition

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro 4G

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40E

Huawei Mate 40E 4G

Huawei Mate 40E Pro

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate 40 RS Porsche Design Collector’s Edition

Huawei P40

Huawei P40 4G

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Enjoy 50 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30E Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Nova 10 SE

Huawei Nova 10 Youth Edition

Huawei Nova 9

Huawei Nova 9 Pro

Huawei Nova 9 SE

Huawei Nova 8

Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 8 Pro 4G

Huawei Nova 7 5G

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Qualora foste possessori di uno degli smartphone sopra citati, non vi resta che attendere ancora un po’ prima di poter beneficiare di tutte le migliorie apportate da HarmonyOS 3.

