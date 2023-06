La piattaforma Android Auto è storicamente affetta da malfunzionamenti e sembra che Google continui a correggere bug per inserirne prontamente di nuovi.

L’ultimo segnalato dagli utenti riguarda il fatto che Android Auto non riesce a connettersi, oppure si disconnette in modo apparentemente casuale. Come si legge nelle discussioni e nei post di Reddit sui forum di supporto di Google, nelle ultime due settimane i problemi con le connessioni di Android Auto sembrano affliggere parecchi utenti.

Android Auto non si connette oppure si disconnette a caso

Alcuni utenti lamentano che i loro smartphone non riescono ad avviare Android Auto sul display dell’auto in quanto rimangono sempre alla ricerca dell’infotainment, sia con connessioni cablate che wireless.

Questo inconveniente si è manifestato per la prima volta all’inizio di maggio ed è persistito con Android Auto 9.4, 9.5 e 9.6. Alcuni utenti avevano segnalato che tornare alla versione 9.3 era stato risolutivo.

Inoltre sembra che gli aggiornamenti più recenti di Android Auto siano responsabili di disconnessioni apparentemente casuali durante l’utilizzo della piattaforma, in particolare con le connessioni cablate, poiché un utente ha riferito che utilizzando l’adattatore wireless Motorola MA1 il problema non si manifesta.

Google deve ancora confermare l’arrivo di una correzione per questi problemi e nel frattempo non rimane che attendere un ulteriore aggiornamento, con la speranza che non contenga l’ennesimo bug.