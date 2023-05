Vivo presenta in Cina un tris di nuovi smartphone Android, tutti della serie S17: stiamo parlando di Vivo S17, Vivo S17 Pro e Vivo S17t, tutti con ampio display AMOLED e generose memorie. Andiamo insieme a dargli un’occhiata da vicino, in attesa di scoprire se vedremo qualcosa anche in Europa.

Vivo S17, S17 Pro e S17t ufficiali con schermo da 6,78 pollici e fotocamere da 50 MP

Tutti e tre i nuovi smartphone Android offrono uno schermo curvo AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz e PWM dimming ad alta frequenza (2160 Hz), una fotocamera anteriore da 50 MP, almeno 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e una batteria da 4600 mAh compatibile con la ricarica rapida cablata da 80 W. A cambiare è il cuore: S17t e S17 Pro si affidano a MediaTek con rispettivamente Dimensity 8050 a 6 nm e Dimensity 8200 a 4 nm, mentre S17 dispone del Qualcomm Snapdragon 778G+ a 6 nm (con GPU Adreno 642L).

Anche il comparto fotografico posteriore varia in base al modello: S17 e S17t condividono la doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP con OIS e sensore ultra-grandangolare da 8 MP, mentre S17 Pro aggiunge un terzo sensore tele per lo zoom 2x da 12 MP. A disposizione anche un particolare LED circolare ad anello, che secondo quanto riportato dall’azienda risulta molto più potente di un flash LED classico.

Ecco la scheda tecnica completa di Vivo S17, S17 Pro e S17t:

display 20:9 AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione Full-HD+ con HDR10+, refresh rate fino a 120 Hz, 100% DCI-P3 e lettore d’impronte digitali integrato

SoC: S17: Qualcomm Snapdragon 778G+ a 6 nm con GPU Adreno 642L S17 Pro: MediaTek Dimensity 8200 a 4 nm con CPU Mali-G610 MC6 S17t: MediaTek Dimensity 8050 a 6 nm con GPU ARM G77 MC9

8 o 12 GB di RAM (LPPDR4X per S17 e S17t, LPDDR5 per S17 Pro) e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1

fotocamere posteriori: S17 e S17t: doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP (apertura f/2.0, OIS) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) S17 Pro: tripla fotocamera con sensore principale IMX766V da 50 MP (apertura f/1.88, OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e sensore tele da 12 MP con zoom 2x (f/1.98)

fotocamera anteriore da 50 MP con apertura f/2.0

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2 (5.3 su S17 Pro), GPS, NFC, porta USB Type-C

speaker stereo, Hi-Res Audio

batteria da 4600 mAh con ricarica rapida da 80 W (con cavo)

sistema operativo: Android 13 con OriginOS 3

dimensioni e peso: 164,18 x 74,37 x 7,46 mm, 186 g (S17) o 188 g (S17 Pro)

Prezzi e uscita di Vivo S17, S17 Pro e S17t

Vivo S17, S17 Pro e S17t sono disponibili all’acquisto in Cina in preordine nelle colorazioni verde, nero, rosa (solo S17) e bianco (solo S17 Pro), con spedizioni previste per l’8 giugno 2023. I prezzi sono i seguenti:

Vivo S17 8-256 GB a 2499 yuan (circa 330 euro al cambio)

Vivo S17 12-256 GB a 2799 yuan (circa 370 euro al cambio)

Vivo S17t 12-512 GB a 2999 yuan (circa 395 euro al cambio)

Vivo S17 Pro 8-256 GB a 3099 yuan (circa 409 euro)

Vivo S17 Pro 12-256 GB a 3299 yuan (circa 435 euro)

Vivo S17t Pro 12-512 GB a 3499 yuan (circa 461 euro)

Riteniamo difficile che il nuovo trio di smartphone venga commercializzato anche da noi, ma è possibile che vedremo qualcosa nella gamma Vivo V29, attesa per il mese prossimo.

