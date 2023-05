A distanza di qualche giorno dal primo, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra stanno ricevendo un secondo aggiornamento di maggio: le novità provano a rimanere sostanzialmente “nascoste”, visto che il changelog non fornisce indicazioni più precise rispetto all’update di qualche giorno fa. Vediamo quello che sappiamo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

L’aggiornamento con le patch di sicurezza di maggio 2023 era già stato rilasciato per la gamma Samsung Galaxy S21, anche per i modelli brandizzati dagli operatori, ma a quanto pare è in distribuzione un secondo update. Niente patch di giugno 2023 per il momento, ma solo qualche bugfix e miglioramenti di stabilità e sicurezza generici. Il changelog non aiuta, visto che rimane lo stesso identico del primo aggiornamento. Non abbiamo riscontrato particolari criticità nella nostra unità, ma è possibile che Samsung sia intervenuta per correggere qualche problema che non poteva aspettare il mese prossimo. In particolare, sulla Community ufficiale del produttore pare che alcuni utenti si lamentassero di qualche riavvio anomalo: potrebbe dunque essere questo il motivo della nuova build.

Il firmware in rollout è il G99*BXXU7EWE6 e rimane con le patch di maggio 2023, pur richiedendo un download di circa 250 MB. Chissà se in futuro la gamma potrà anch’essa contare sui miglioramenti fotografici dell’app Galaxy Enhance-X, in arrivo anche per la serie Galaxy S22.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

L’aggiornamento descritto qui sopra è disponibile anche in Italia a partire dai modelli no brand. Per scaricarlo e installarlo sul vostro Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ o Galaxy S21 Ultra non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. I modelli brandizzati dovrebbero seguire a breve distanza, ma non è da escludere che possano decidere di aspettare e passare direttamente alle patch di giugno.

