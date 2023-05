L’app Galaxy Enhance-X venne lanciata la scorsa estate, ma ha avuto una partenza piuttosto travagliata. Dopo qualche mese dal debutto, l’app per migliorare le foto è stata resa disponibile per gli smartphone della serie Galaxy S23 nel mese di aprile, e ora è quasi pronta per “tornare” sulla serie Galaxy S22. Vediamo cosa sappiamo.

Galaxy Enhance-X in arrivo sui Samsung Galaxy S22

Galaxy Enhance-X è un’app lanciata lo scorso luglio sul Galaxy Store ed è un editor di immagini avanzato che sfrutta le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale per migliorare gli scatti in un istante. Basta un tocco per far analizzare l’immagine e garantire una qualità migliore, soprattutto se si tratta di rimuovere riflessi e sfocature e aumentare nitidezza e risoluzione senza perdita di qualità. L’app debuttò sulla serie Galaxy S22 con la previsione di un rilascio per diversi modelli, ma la compatibilità era stata successivamente rivista.

Il (ri)lancio di Galaxy Enhance-X è avvenuto per la serie Galaxy S23 durante lo scorso aprile, e sembra che finalmente stia per toccare (di nuovo) alla serie Galaxy S22. Come potete vedere nell’immagine qui in basso, che riporta la risposta di un moderatore della community ufficiale Samsung scovata da Sammobile, l’app è in dirittura di arrivo: a quanto pare è quasi pronta e il rilascio è previsto entro due o tre settimane.

Galaxy Enhance-X è attualmente disponibile sul Galaxy Store per Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, ed entro giugno dovrebbe farsi vedere anche su Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Non sappiamo se ci sarà una fase beta come sugli S23 o se verrà rilasciata direttamente in versione stabile. Come anticipato ad aprile, gli sviluppatori avrebbero intenzione di proporre l’app Galaxy Enhance-X sul maggior numero possibile di smartphone Samsung, quindi ci aspettiamo di vederla arrivare anche sulla serie Galaxy S21 e su altri modelli recenti delle altre gamme.

Se siete possessori di uno degli smartphone compatibili, potete scaricare Galaxy Enhance-X direttamente dal Galaxy Store.

