L’estate si avvicina e con essa l’attesa per uno dei più attesi eventi di shopping online. Stiamo parlando ovviamente dell’Amazon Prime Day, l’evento annuale di due giorni dedicato esclusivamente ai membri del servizio Amazon Prime.

Durante il Prime Day gli utenti iscritti al servizio in abbonamento avranno l’opportunità di accedere a sconti e offerte esclusive su una vasta gamma di prodotti, che spaziano dalle tecnologie all’abbigliamento, dai prodotti per la casa ai giocattoli.

Si tratta di un’occasione imperdibile per fare acquisti vantaggiosi e portarsi a casa i prodotti desiderati a prezzi convenienti. Scopriamo insieme cos’è e come funziona l’evento Amazon Prime Day e cerchiamo di fare qualche ipotesi sulle possibili date in cui si terrà quest’anno.

Cos’è e come funziona l’evento Amazon Prime Day

Inaugurato nel 2015 per celebrare il ventesimo anniversario di Amazon, il Prime Day è diventato rapidamente uno degli eventi più attesi per gli amanti dello shopping online. Inizialmente concepito come una sorta di “Black Friday estivo”, l’evento si è evoluto nel corso degli anni, consolidando la sua reputazione come un’occasione imperdibile per ottenere sconti su una vasta gamma di prodotti.

Come molti di voi sapranno, durante l’evento Amazon Prime Day gli iscritti al servizio Prime di Amazon hanno accesso a migliaia di offerte su prodotti di ogni categoria, da elettronica e tecnologia, a casa e cucina, moda, prodotti per animali, giocattoli, e molto altro ancora. Insomma, di offerte ce ne sono sempre in abbondanza e ogni anno è sempre possibile trovare qualche affare interessante da sfruttare.

L’evento dura solitamente 48 ore, durante le quali i membri Prime possono navigare tra le offerte e scegliere i prodotti che desiderano acquistare. Alcune offerte durano per l’intera durata dell’evento, mentre altre, chiamate Offerte Lampo, sono disponibili per un tempo limitato o fino a esaurimento scorte.

Per partecipare al Prime Day è necessario essere iscritti ad Amazon Prime, il servizio in abbonamento di Amazon che offre numerosi vantaggi, tra cui:

Spedizione gratuita e veloce : i membri Prime usufruiscono della spedizione gratuita in un giorno su milioni di articoli, e in alcune aree possono persino accedere alla consegna in poche ore. La consegna gratuita il giorno stesso o la consegna veloce possono variare a seconda della zona geografica.

: i membri Prime usufruiscono della spedizione gratuita in un giorno su milioni di articoli, e in alcune aree possono persino accedere alla consegna in poche ore. La consegna gratuita il giorno stesso o la consegna veloce possono variare a seconda della zona geografica. Amazon Prime Video : i membri Prime hanno accesso ad Amazon Prime Video, un servizio concorrente a Netflix che offre un vasto catalogo di film e serie TV, inclusi contenuti originali Amazon.

: i membri Prime hanno accesso ad Amazon Prime Video, un servizio concorrente a Netflix che offre un vasto catalogo di film e serie TV, inclusi contenuti originali Amazon. Amazon Music Prime : questo servizio offre l’accesso a cento milioni di canzoni e a tutti i podcast disponibili senza pubblicità. La limitazione più evidente è l’impossibilità di riprodurre le proprie canzoni preferite: di fatto, per questo tipo di servizio è disponibile solo la riproduzione casuale dei brani, similmente a quanto avviene con Spotify. Per un catalogo ancora più ampio e per scegliere manualmente le canzoni Amazon offre un upgrade a Amazon Music Unlimited al costo aggiuntivo mensile di 9,99€ o annuale di 99€. Per maggiori informazioni sull’abbonamento vi rimandiamo alla pagina dedicata.

: questo servizio offre l’accesso a cento milioni di canzoni e a tutti i podcast disponibili senza pubblicità. La limitazione più evidente è l’impossibilità di riprodurre le proprie canzoni preferite: di fatto, per questo tipo di servizio è disponibile solo la riproduzione casuale dei brani, similmente a quanto avviene con Spotify. Per un catalogo ancora più ampio e per scegliere manualmente le canzoni Amazon offre un upgrade a Amazon Music Unlimited al costo aggiuntivo mensile di 9,99€ o annuale di 99€. Per maggiori informazioni sull’abbonamento vi rimandiamo alla pagina dedicata. Prime Reading : questo vantaggio offre l’accesso a una selezione sempre aggiornata di eBook che possono essere letti gratuitamente su vari dispositivi con l’app Kindle oppure direttamente su uno dei Kindle disponibili all’acquisto.

: questo vantaggio offre l’accesso a una selezione sempre aggiornata di eBook che possono essere letti gratuitamente su vari dispositivi con l’app Kindle oppure direttamente su uno dei Kindle disponibili all’acquisto. Accesso anticipato alle Offerte Lampo : i membri Prime ottengono un accesso anticipato di 30 minuti alle Offerte Lampo su Amazon, dando un vantaggio non indifferente nell’afferrare alcune delle migliori offerte: a tal proposito è bene ricordare che, come suggerisce il nome stesso, questo tipo di offerte sono valide per poche ore e fino ad esaurimento scorte.

: i membri Prime ottengono un accesso anticipato di 30 minuti alle Offerte Lampo su Amazon, dando un vantaggio non indifferente nell’afferrare alcune delle migliori offerte: a tal proposito è bene ricordare che, come suggerisce il nome stesso, questo tipo di offerte sono valide per poche ore e fino ad esaurimento scorte. Amazon Photos : i membri Prime ricevono uno spazio di archiviazione illimitato per le foto sul servizio proprietario del colosso americano (che vuole fare concorrenza a Google Foto), permettendo a tutti gli iscritti di conservare tutti i propri ricordi in un unico posto sicuro; per i video, invece, lo spazio gratuito è limitato a soli 5 GB, aumentabili con l’acquisto di uno dei piani in abbonamento disponibili.

: i membri Prime ricevono uno spazio di archiviazione illimitato per le foto sul servizio proprietario del colosso americano (che vuole fare concorrenza a Google Foto), permettendo a tutti gli iscritti di conservare tutti i propri ricordi in un unico posto sicuro; per i video, invece, lo spazio gratuito è limitato a soli 5 GB, aumentabili con l’acquisto di uno dei piani in abbonamento disponibili. Prime Gaming: i membri Prime hanno la possibilità di riscattare mensilmente giochi gratuiti, contenuti esclusivi per tanti titoli popolari e un abbonamento gratuito a un canale Twitch a scelta ogni mese.

Per informazioni dettagliate sull’evento vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata che racchiude tutto ciò che dovete sapere su questa ricorrenza dedicata allo shopping. Se i vantaggi descritti hanno stuzzicato il vostro interesse e volete iscrivervi al servizio Amazon Prime, potete farlo comodamente tramite questo link.

Quando si svolgerà Amazon Prime Day 2023

Al momento Amazon non ha ancora comunicato ufficialmente le date del Prime Day 2023. Tuttavia, basandoci sullo storico degli ultimi anni, possiamo formulare delle ipotesi ragionevoli: nelle edizioni precedenti l’evento si è solitamente tenuto a metà estate, tra giugno e luglio, di conseguenza possiamo ipotizzare che le possibili date per quest’anno potrebbero essere 20-21 giugno o 11-12 luglio. Vi consigliamo di rimanere aggiornati per scoprire quando si terrà ufficialmente il tanto atteso Amazon Prime Day di quest’anno.

Infatti, giusto per alimentare la toto-data, ecco quando si è svolto negli anni precedenti:

12 e 13 luglio 2022;

21 e 22 giugno 2021;

nel 2020, causa Covid, si è svolto in ritardo in autunno;

15 e 16 luglio 2019;

16 e 17 luglio 2018;

10 e 11 luglio 2017.

Come prepararsi per Amazon Prime Day 2023

Per sfruttare al meglio l’Amazon Prime Day è consigliabile iniziare a prepararsi in anticipo: è possibile iniziare mettendo in lista i prodotti che si intende acquistare e monitorare di tanto in tanto i loro prezzi attuali per avere un punto di riferimento. Un altro consiglio utile è quello di controllare le offerte dei rivenditori terzi su Amazon: molti di questi rivenditori partecipano all’evento Amazon Prime Day e offrono sconti significativi sui loro prodotti; si tratta di un ottimo modo per trovare affari che potrebbero essere persi in mezzo alla vastità dell’offerta di Amazon.

Insomma, l’attesa per l’Amazon Prime Day 2023 è ormai alle battute finali, manca davvero poco all’inizio di uno degli eventi di shopping online più attesi dell’anno. Per non perdere l’opportunità di fare acquisti vantaggiosi e approfittare delle migliori offerte durante questo evento imperdibile vi consigliamo di rimanere aggiornati su queste pagine per scoprire le date ufficiali e tutte le ultime novità sulle offerte e le promozioni esclusive riservate ai membri di Amazon Prime.