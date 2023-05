È un periodo ricco di novità per Google e i propri servizi e il Google I/O 2023 ne è stata una lampante dimostrazione; tra questi, Gmail continua a migliorare e ampliare le proprie capacità, questa volta con un piccolo aggiornamento grafico del client web che ne affina l’interfaccia introducendo una nuova barra di ricerca a forma di pillola che meglio si integra con i canoni del nuovo Material You ottimizzato per tablet e pieghevoli.

Infatti, in occasione del keynote d’apertura del Google I/O 2023 l’azienda ha ritagliato uno spazio destinato a sfoggiare l’ottimizzazione delle app su tablet e pieghevoli mostrando quanto possono essere belle e funzionali le app realizzate appositamente per gli schermi più grandi. In occasione dell’evento dedicato agli sviluppatori, il colosso californiano ha annunciato che oltre 50 applicazioni Google sono state aggiornate per consentire di ottenere il massimo dalle maggiori dimensioni dello schermo.

Come accennato, ora anche il client web di Gmail sta accogliendo la nuova interfaccia ottimizzata, quantomeno dal punto di vista grafico. Scopriamone le novità.

Il client web di Gmail accoglie il nuovo design della barra di ricerca

Tra le app che gioveranno maggiormente delle dimensioni maggiorate annoveriamo gmail che si è resa protagonista di un redesign che, oltre a sfruttare al meglio lo spazio a disposizione, ha introdotto alcuni nuovi canoni grafici tra cui una barra di ricerca a forma di pillola.

Coerentemente con il nuovo stile della barra di ricerca, anche l’icona dello stato di attività presente sulla sua destra segue il nuovo canone grafico, abbandonando lo stile piatto per accoglierne uno che meglio riflette i canoni del Material You, con bordi stondati e colori pastello.

In aggiunta, l’app per tablet e pieghevoli sarebbe pronta ad accogliere una nuova barra di navigazione laterale senza etichette sotto ai simboli delle schede, che sono le stesse di quelle presenti nella controparte per smartphone, con l’aggiunta del tasto per comporre una nuova mail, flottante sugli smartphone. Inoltre, consentirebbe di trarre vantaggio dello spazio orizzontale e di ampliare lo spazio a disposizione dell’elenco di mail.

Il rilascio del rinnovamento estetico del client web è partito nella giornata di ieri e sta facendo la sua comparsa sulla maggior parte degli account in tutto il mondo. Vista la celerità di rilascio di questi piccoli aggiornamenti grafici è lecito attendersi che possa raggiungere tutti gli utenti nel giro di qualche ora.

