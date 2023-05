Google Chrome inizia a far vedere la barra di navigazione delle gesture trasparente grazie a un nuovo flag sulla versione di test. Più precisamente, la nuova opzione ha fatto capolino con l’ultima build di Chrome Canary per Android, anche se ci sarà bisogno di tempo per vederla in azione più concretamente.

Google Chrome per Android inizia a mostrare la barra trasparente

Come probabilmente saprete, Google Chrome Canary è la versione sperimentale del browser, quella dove vengono testate le funzionalità ancora prima di inserirle nel canale beta. Come fatto notare e mostrato sul canale Telegram Google News, in una delle build più recenti è apparso il nuovo flag “DrawEdgeToEdge“, la cui descrizione recita: “Enables the Android feature Edge-to-Edge to draw below the Nav Bar“.

Su Chromium Gerrit possiamo ottenere qualche informazione in più sulla nuova barra trasparente delle gesture, anche se non si tratta di indicazioni particolarmente positive. Veniamo infatti a sapere che si tratta di un’implementazione di base, che applica semplicemente il comportamento a qualsiasi pagina a livello demo. Per ora si tratta dunque di una primissima versione preliminare non ancora pronta per il lancio vero e proprio. Ricordiamo che Google sta lavorando per rendere la nuova barra trasparente disponibile a livello di sistema.

La trasparenza che potete iniziare a vedere nell’immagine qui sopra si applica nella schermata iniziale e nelle pagine web, ma non ancora nelle impostazioni, nei preferiti e in altre schermate di Google Chrome. Inoltre sembra che ci sia qualche problemino di sovrapposizione nei siti con barre di navigazione inferiori, ma del resto ci sarà tempo per migliorare le cose. Se volete scaricare e provare Google Chrome Canary potete seguire il badge qui in basso.

Leggi anche: Google Chrome accoglie numerose novità sotto il cofano, tra IA e passkeys