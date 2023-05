L’introduzione dell’intelligenza artificiale ha rivoluzionato l’intero settore della tecnologia, aprendo nuove opportunità e sfide per le aziende che operano in questo campo. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a nuove sinergie tra aziende più o meno conosciute; tra queste, l’inserimento dell’intelligenza artificiale di Bing nella tastiera virtuale SwiftKey integrata nei dispositivi Samsung Galaxy rappresenta un’innovazione che potrebbe cambiare le carte in tavola per tutti gli utenti.

Nonostante la novità sia di per sé promettente, la tastiera di proprietà di Microsoft si va ad arricchire di una nuova funzione denominata “Compose” legata sempre all’intelligenza artificiale. Andiamo a vedere di cosa si tratta e quali sono le sue potenzialità.

SwiftKey mette la penna tra le dita grazie alla funzione Compose

Annunciata in queste ore dal team di sviluppo di SwiftKey, la funzione Compose, inserita nel quadro delle funzioni già esistenti di Ricerca, Tono e Chat, permette all’intelligenza artificiale di Bing di scrivere automaticamente del testo basato sui parametri definiti dagli utenti. In sostanza, grazie a questa funzione lo smartphone non si limiterà soltanto a correggere gli inevitabili errori di digitazione, ma sarà in grado di agire come se fosse il proprio assistente di scrittura personale.

Tra le possibilità offerte, Compose potrebbe, ad esempio, comporre una mail al proprio fornitore di servizi per esplorare una soluzione a un problema riscontrato, semplicemente seguendo le indicazioni fornite; il tutto tenendo conto del tono, del formato e della lunghezza desiderata per il testo in questione. Come indicato nel post dedicato sul blog Microsoft Bing Blogs, l’azienda considera questa nuova funzione come un assistente virtuale che “si prende cura del lavoro pesante per te”.

We’re excited to share a new AI feature!🥁 Introducing Compose. You pick the topic, tone, format and length, Compose takes care of the rest. https://t.co/dUmrJuUPzl pic.twitter.com/K8WiywoEKV — Microsoft SwiftKey (@SwiftKey) May 16, 2023

L’intelligenza artificiale di Bing continua a espandersi sui Samsung

Nonostante Samsung abbia optato per mantenere Google come motore di ricerca predefinito sui suoi dispositivi Galaxy (diversamente dalle voci delle scorse settimane), l’intelligenza artificiale di Bing sta lentamente ma inesorabilmente conquistando terreno. Il debutto dell’IA di Bing su milioni di dispositivi Galaxy è avvenuto qualche settimana fa, quando Microsoft ha deciso di implementare questo strumento all’interno della propria tastiera SwiftKey.

SwiftKey, preinstallata nell’interfaccia proprietaria One UI di Samsung, costituisce quindi un veicolo per l’IA di Bing, che arriva così su innumerevoli dispositivi Galaxy. Sebbene al momento possa essere inattiva per gli utenti in alcuni mercati o per coloro che hanno optato per la tastiera di Samsung come input predefinito, è indubbio che la sua presenza si stia espandendo a macchia d’olio.

