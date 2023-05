Nel mese di aprile vi avevamo riportato la notizia di un rapporto del New York Times, che voleva Samsung in procinto di abbandonare il motore di ricerca di Google sui propri dispositivi in favore della soluzione Bing AI proposta da Microsoft, ora però nuove voci smentiscono quanto precedentemente sostenuto, asserendo che l’azienda coreana non ha intenzione di abbandonare la ricerca Google nel breve periodo.

Samsung continuerà ad affidarsi al motore di ricerca di Google, almeno per il momento

Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, che cita “persone che hanno familiarità con la questione”, il colosso coreano avrebbe sospeso i processi interni all’azienda per valutare la sostituzione del motore di ricerca Google con Bing AI di Microsoft.

Non è dato sapere quale sia la motivazione del cambio di rotta, questo potrebbe essere riconducibile a rinegoziazioni degli accordi in essere con Google, al fallimento delle trattative con l’azienda di Redmond, oppure ancora all’interesse di Samsung verso Google Bard, che sembra possa divenire presto una valida alternativa.

Nonostante Bing non sia destinato a diventare il motore di ricerca predefinito dei dispositivi Galaxy in tempi brevi, la soluzione proprietaria di Microsoft è comunque già presente sui dispositivi Samsung grazie ad un recente aggiornamento di SwiftKey; la tastiera in questione è infatti preinstallata sui dispositivi della società e proposta come alternativa all’app proprietaria Keyboard, abilitata per impostazione predefinita sui dispositivi Galaxy.

Insomma, per il momento l’iniziale panico in casa Google è rientrato ed è plausibile che le due aziende continueranno a collaborare sotto questo ed altri punti di vista almeno per il prossimo futuro.

