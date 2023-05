HTC è stata di parola e, come anticipato qualche giorno fa, ha oggi ufficialmente presentato il suo nuovo smartphone per la fascia media; con HTC U23 Pro 5G il brand tenta di risollevarsi da un periodo alquanto buio, che ha visto a più riprese l’azienda tentare di reintrodursi nel mercato puntando principalmente alla fascia bassa.

HTC, per quanto lontana dai fasti di un tempo, tenta ora di riconquistare l’interesse e la fiducia degli utenti con un nuovo dispositivo di fascia media, nella speranza forse di tornare un giorno ad essere il punto di riferimento che fu nel mercato mobile.

HTC presenta U23 Pro 5G, display OLED e Snapdragon 7 Gen 1 per introdursi nella fascia media

Come anticipato dunque, dopo il teaser di qualche giorno fa e alcune precedenti indiscrezioni, l’azienda ha ufficialmente presentato il nuovo HTC U23 Pro 5G: si tratta di uno smartphone con display OLED da 6,7 pollici, risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz; il cuore pulsante del dispositivo è il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, coadiuvato da 8 GB o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile tramite MicroSD.

Lo smartphone vanta anche una piattaforma VIVERSE integrata, una presunta tecnologia proprietaria legata alla realtà virtuale di cui non si hanno ulteriori informazioni al momento. Per quel che concerne il comparto fotografico principale del dispositivo, questo è composto da quattro sensori: una fotocamera principale da 108 MP con OIS, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, un sensore di profondità da 2 MP e una fotocamera macro da 5 MP; anteriormente trova invece posto un sensore dedicato ai selfie da 32 MP.

HTC U23 Pro è alimentato da una batteria da 4.600 mAh con supporto per la ricarica rapida da 30 W e ricarica wireless da 15 W, nonché ricarica wireless inversa; vanta altresì la certificazione IP67 contro acqua e polvere. Di seguito le caratteristiche tecniche principali:

Display OLED Full HD+ 20:9 da 6,7 ​​pollici (2400 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento 120Hz, protezione Corning Gorilla Glass Victus

Processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) con GPU Adreno 644

8 GB / 12 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione, memoria espandibile con MicroSD

Doppia SIM

Android 13

Fotocamera posteriore da 108 MP con apertura f/1.7, OIS, obiettivo ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.4, sensore di profondità 2 MP e fotocamera macro da 5 MP con apertura f/2.4, registrazione video 4K, flash LED

Fotocamera frontale da 32MP con apertura f/2.45

Sensore di impronte digitali montato lateralmente

Jack audio da 3,5 mm

Certificazione IP67 contro acqua e polvere

Dimensioni: 166,6 x 77,09 x 8,88 mm; Peso: 205 g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB tipo C, NFC

Batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida cablata da 30 W, ricarica wireless da 15 W, ricarica wireless inversa

HTC U23 Pro 5G è già disponibile per l’acquisto a Taiwan nelle colorazioni Coffee Black e Muxer White, nelle seguenti configurazioni e prezzi:

8 GB di RAM + 256 GB di memoria interna ad un costo equivalente a circa 510 euro

12 GB di RAM + 256 GB di memoria interna ad un costo equivalente a circa 540 euro

Fino al 30 maggio il dispositivo beneficia di una promozione di lancio che prevede, per gli acquirenti taiwanesi, di ricevere in regalo le HTC True Wireless Bluetooth Headset II.

Per quanto riguarda il nostro mercato, il dispositivo è già disponibile per il pre ordine sul sito ufficiale dell’azienda, nell’unica configurazione 12 GB RAM + 256 GB di memoria interna ad un prezzo di 559 euro; la colorazione nerà sarà disponibile a partire dal 5 giugno mentre quella bianca dal 18 dello stesso mese, in entrambi i casi, preordinando HTC U23 Pro entro il 4 giugno, si riceveranno in regalo gli auricolari HTC True Wireless Earbuds Plus.

