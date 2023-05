Nei primi giorni del mese vi abbiamo raccontato del nuovo tentativo di rilancio di HTC nell’industria degli smartphone; un tempo vero e proprio punto di riferimento del settore, l’azienda, dopo anni di declino e mediocrità a cui sono seguiti timidi tentativi di inserimento nel mercato con modelli di fascia bassa pressoché anonimi, prova a riconquistare gli utenti con il nuovo HTC U23 Pro 5G, dispositivo destinato alla fascia media del mercato. Scopriamone insieme gli ulteriori dettagli e la data di lancio ufficiale.

Svelata la data di lancio del prossimo HTC U23 Pro 5G

Dopo essersi reso protagonista di informazioni trapelate, leak e alcune foto reali di un prototipo, ecco che l’azienda stessa ha voluto mettere a tacere ogni indiscrezione annunciando, attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale, la data ufficiale di lancio, prevista per il 18 maggio.

Tra gli elementi di maggiore interesse che possiamo carpire dall’immagine promozionale troviamo la silhouette dello smartphone, riconducibile alle immagini trapelate negli scorsi giorni, ma soprattutto il brand “Viverse” che dovrebbe trattarsi di una presunta tecnologia proprietaria legata alla realtà virtuale di cui non si hanno ulteriori informazioni.

Le specifiche del nuovo HTC U23 Pro 5G: un riepilogo completo

Come accennato in apertura, anche HTC U23 Pro 5G non è potuto sottrarsi all’attenzione dei vari leaker grazie ai quali conosciamo la maggior parte delle caratteristiche tecniche del dispositivo nonché le scelte di design dell’azienda. Ecco un breve riepilogo.

Lo smartphone dovrebbe montare un display AMOLED con refresh rate di 120 Hz e risoluzione Full HD+ (la diagonale è ancora da definire).

Sotto il cofano del nuovo mid-range di HTC dovrebbe trovarsi il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, processore di fascia media del mercato che dovrebbe garantire ottime prestazioni. Lo smartphone potrà contare su varie combinazioni di RAM e memoria (8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage) oltre che una capiente batteria da 4600 mAh. Presente anche il supporto alla ricarica rapida, ma non rapidissima.

Il comparto fotografico sarà caratterizzato da quattro sensori posteriori con il sensore principale che sarà da 108 Megapixel con OIS. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli in merito, ma è facile immaginare come il secondo possa essere un sensore grandangolare mentre per gli altri due è lecito aspettarsi dei sensori di contorno.

Lato software troveremo Android 13, con una personalizzazione alquanto scarna. Sono lontani i giorni della gloriosa interfaccia HTC Sense.

Per quanto concerne i colori, il prolifico leaker Evan Blass ha condiviso negli scorsi giorni delle immagini di vendita (tutt’altro che in alta risoluzione) in cui l’HTC U23 Pro 5G è ritratto in due opzioni di colore: bianca/argento e quella che sembra essere una tonalità di bronzo.

Tutto tace sui prezzi e sull’eventuale disponibilità in Europa; a questo punto non ci resterà che attendere il 18 maggio per scoprire i piani di HTC nel tentativo di tornare a competere nel settore di cui una volta era protagonista.

