Come già emerso nei giorni scorsi, HTC si prepara ad un nuovo tentativo di rilancio nel settore smartphone: in arrivo c’è l’inedito HTC U23 Pro 5G, smartphone destinato alla fascia media del mercato con cui il brand, un tempo punto di riferimento del mercato Android, proverà a ritagliarsi nuovamente il suo spazio. In attesa di maggiori dettagli ufficiali, in queste ore, il nuovo smartphone di HTC si mostra online grazie ad un nuovo leak che ci svela alcune foto reali di un prototipo. Ecco tutti i dettagli sul progetto.

HTC U23 Pro 5G in mostra nelle prime immagini reali

La galleria che trovate qui di seguito raccoglie le prime presunte immagini reali del nuovo HTC U23 Pro 5G, lo smartphone con cui HTC tenterà un ennesimo rilancio nel settore degli smartphone Android. Si tratta di un progetto molto vicino al debutto e, probabilmente, già giunto nella fase finale di sviluppo. Le immagini apparse online mostrano un prototipo dello smartphone che si caratterizza per la presenza di un display con foro per la fotocamera anteriore, posizionata centralmente.

Nella parte posteriore, invece, si può notare il modulo delle fotocamere, a contrasto con il resto della scocca, che racchiude quattro sensori e un flash LED oltre alla scritta “108MP OIS AI QUAD CAMERA” che anticipa un primo dettaglio tecnico sul sensore principale da 108 Megapixel. Le altre immagini confermano la presenza di un sensore di impronte laterale e anticipano alcuni dettagli della scheda tecnica del nuovo smartphone.

Il nuovo HTC U23 Pro 5G sembra oramai essere pronto al debutto. Salvo sorprese dell’ultim’ora, infatti, tutti i dettagli tecnici del progetto oltre che il suo design sono noti. Basterà attendere qualche settimana per registrare l’arrivo dell’annuncio ufficiale da parte del brand. Ecco la galleria delle prime immagini del prototipo del nuovo mid-range con cui HTC tenterà un nuovo rilancio nel settore degli smartphone Android.

Le specifiche del nuovo HTC U23 Pro 5G: un riepilogo completo

Le indiscrezioni dei giorni scorsi e le conferme arrivate oggi ci permettono di delineare, con precisione, quella che sarà la scheda tecnica del nuovo HTC U23 Pro 5G. Lo smartphone presenterà un display AMOLED con refresh di 120 Hz e risoluzione Full HD+ (la diagonale è ancora da definire). A gestire il funzionamento del nuovo mid-range di HTC ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 che, pur non rappresentando l’ultimo arrivato di casa Qualcomm (da poco è stato presentato l’interessantissimo Snapdragon 7+ Gen 2), dovrebbe garantire buone prestazioni generali.

Lo smartphone potrà contare su varie combinazioni di RAM e storage (8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage) oltre che una batteria da 4.600 mAh. Possiamo aspettarci anche il supporto alla ricarica rapida (ma non rapidissima). Il comparto fotografico includerà quattro sensori posteriori con il sensore principale che sarà da 108 Megapixel con OIS. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli in merito ma è facile prevedere che almeno due di questi quattro sensori saranno praticamente inutili. Lato software ci sarà Android 13, probabilmente in una versione con pochissime personalizzazioni.

Tutti i dettagli in merito al nuovo HTC U23 Pro 5G arriveranno nel corso delle prossime settimane. Il lancio del nuovo modello, almeno a Taiwan, potrebbe concretizzarsi nel corso del prossimo mese di giugno. Staremo a vedere se HTC proverà a commercializzare il suo dispositivo anche in Europa dove, fino a qualche anno fa, gli appassionati del brand erano diversi.

