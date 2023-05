Android 14 è arrivato alla Beta 2, ma ci vorrà ancora del tempo prima di poter scoprire la versione stabile. Nell’attesa della prossima beta, che dovrebbe arrivare entro il mese di giugno, possiamo iniziare a scoprire una novità interessante dedicata al multitasking, che i possessori di smartphone Samsung (e non solo) probabilmente già conosceranno: la funzione app pair (o coppia di applicazioni, se preferite).

App pair in arrivo su Android 14: arrivano i primi segnali

Ve lo diciamo subito: la funzione app pair, che potremmo riportare in italiano come coppia di applicazioni, non è realmente disponibile per gli utilizzatori della Beta 2 di Android 14, e nemmeno sappiamo se lo sarà a breve. Sperando che perlomeno potremo vederla nella versione finale, iniziamo a svelarvela grazie al “solito” Mishaal Rahman, che è stato in grado di attivare l’opzione per il launcher.

Come potete vedere nello screenshot, non stiamo parlando della normale visualizzazione a schermo diviso, ma di qualcosa in più: la funzione “Save app pair” consente di salvare una coppia di applicazioni per lanciarla rapidamente dalla schermata home. Una novità che risulterà decisamente utile quando sarà davvero implementata, soprattutto per i dispositivi con schermi più generosi e per gli utenti che sono soliti utilizzare coppie “fisse” di app: per esempio il browser con la calcolatrice, YouTube con la nostra app TuttoAndroid, o perché no magari due finestre del browser affiancate.

Purtroppo il comando per app pair che vedete nell’immagine non funziona al momento, ma speriamo che nelle prossime settimane Google riesca a implementare questa novità all’interno del multitasking di Android 14. Nell’attesa potete sempre dare uno sguardo al nostro video che vi mostra tutte le principali novità della Beta 2, rilasciata giusto qualche giorno fa.

Potrebbe interessarti: Tutte le novità della beta 2 di Android 14: la lista è lunghissima