Sono passati pochi mesi dal lancio di OnePlus 11, il nuovo top di gamma del produttore cinese e, con largo anticipo, si inizia già a parlare del modello che andrà a sostituire l’attuale flagship.

La fotocamera è diventata uno degli aspetti più importanti nella scelta di un nuovo smartphone. Il panorama della fotografia su smartphone è in continua evoluzione, con tecnologie sempre più avanzate e sofisticate che consentono di catturare immagini di qualità superiore; i produttori di dispositivi mobili sono costantemente impegnati nella ricerca e nello sviluppo di nuovi metodi per migliorare la resa fotografica dei loro smartphone, sfruttando al massimo le potenzialità delle lenti, dei sensori e dei software di elaborazione delle immagini.

In questo contesto, OnePlus sembra volersi distinguere grazie a un’interessante novità per il suo prossimo modello di punta, che potrebbe portare il marchio a competere anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Andiamo a scoprire insieme quali potrebbero essere le novità della fotocamera del futuro OnePlus 12.

OnePlus 12 potrebbe contare su una fotocamera a periscopio

Secondo quanto riferito dal noto leaker di Weibo Digital Chat Station, OnePlus starebbe attualmente testando una fotocamera a periscopio per la sua futura linea di prodotti “SM8650“. Questa sigla sarebbe associata al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il chipset che andrà a sostituire il fortunato Snapdragon 8 Gen 2 attualmente disponibile sul mercato. Tenendo conto di queste informazioni, è plausibile ipotizzare che il dispositivo in questione sia il tanto atteso OnePlus 12, il prossimo flagship della casa cinese.

Le fotocamere a periscopio rappresentano una soluzione innovativa per superare i limiti fisici delle lenti tradizionali, consentendo di ottenere zoom ottici più potenti senza aumentare eccessivamente lo spessore del dispositivo. Grazie a questa tecnologia gli utenti possono avvicinarsi ai soggetti fotografati mantenendo un’elevata qualità d’immagine, senza dover ricorrere allo zoom digitale, che spesso compromette i dettagli e la nitidezza delle foto. Se confermata, l’adozione di una fotocamera a periscopio nel OnePlus 12 potrebbe rappresentare un importante passo avanti per l’azienda e – finalmente – un punto di riferimento per il settore della fotografia su smartphone.

Le prestazioni delle fotocamere con teleobiettivo dei modelli precedenti di OnePlus non hanno pienamente soddisfatto le aspettative degli utenti. Prendendo ad esempio il OnePlus 11 (presente nell’immagine di copertina in colorazione marble), questo dispositivo offre uno zoom ottico limitato a 2x, e purtroppo la qualità dell’immagine tende a degradarsi in modo significativo oltre il 5x di ingrandimento.

Tuttavia, l’eventuale implementazione di una fotocamera a periscopio nel prossimo OnePlus 12 potrebbe rappresentare un deciso cambiamento in meglio per la casa produttrice. Questa innovativa tecnologia permetterebbe infatti di ottenere uno zoom ottico notevolmente superiore, garantendo al contempo immagini di qualità elevata anche a ingrandimenti maggiori. Inoltre, grazie alla struttura compatta del sistema a periscopio, sarebbe possibile mantenere un design sottile ed elegante per il dispositivo, senza compromettere l’estetica e la maneggevolezza dello smartphone.

OnePlus potrà finalmente competere in ambito fotografico?

Una soluzione a periscopio simile a quella adottata da OPPO sul suo top di gamma Find X6 Pro potrebbe rappresentare una svolta per OnePlus, permettendole di competere con gli smartphone di fascia alta come il Samsung Galaxy S23 Ultra, dotato di uno zoom ottico 10x, e il Google Pixel 7 Pro, che offre uno zoom ottico 5x.

A supporto delle indiscrezioni di Digital Chat Station, anche l’informatore Max Jambor ha confermato su Twitter che OnePlus sta effettivamente testando le fotocamere a periscopio da un po’ di tempo. Secondo Jambor anche il OnePlus 10 Pro avrebbero potuto contare su di una fotocamera a periscopio, ma questa opzione è stata poi abbandonata e non è mai stata resa disponibile sul mercato.

È importante sottolineare che, nonostante queste voci provengano da leaker molto affidabili, è ancora presto per trarre conclusioni definitive sulle caratteristiche della fotocamera del OnePlus 12. Sarà necessario attendere ulteriori informazioni e conferme prima di poter affermare con certezza che la prossima ammiraglia OnePlus sarà dotata di una fotocamera a periscopio. Non ci resta altro da fare che attendere ulteriori voci a supporto di quanto detto fino ad ora.

