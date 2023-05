L’intento di Google di migliorare costantemente Wear OS sta portando sempre più sviluppatori a lavorare per implementare le proprie applicazioni sugli smartwatch, WhatsApp si unisce a loro e lancia una versione beta della propria applicazione per gli orologi intelligenti.

WhatsApp avvia la fase di test della sua app in versione beta su Wear OS 3

Come anticipato in apertura WhatsApp ha avviato la fase di test della propria applicazione in versione beta su tutti gli smartwatch dotati di Wear OS 3, come Google Pixel Watch e Samsung Galaxy Watch5.

L’applicazione si presenta con una schermata iniziale in cui è presente una lista di contatti recenti, a cui si aggiungono un pulsante per le Impostazioni e uno per Apri sul telefono; aprendo una conversazione l’utente ha la possibilità di scorrere per visualizzare i messaggi precedenti, ma è anche possibile rispondere ad un messaggio utilizzando la tastiera di sistema oppure registrando un messaggio vocale direttamente dall’orologio.

Nelle chat di gruppo, oltre alle medesime possibilità di interazione sopra esposte, scorrendo fino alla fine è possibile visualizzare la dicitura Persone in questa conversazione, insieme ad un altro tasto Apri sul telefono.

Previous Next Fullscreen

Un apposito widget sulla schermata home permette di avere sott’occhio il numero di messaggi ricevuti e non ancora visualizzati; sono poi disponibili altre due schermate quali Contatti WhatsApp (per passare da una persona ad un’altra) e Messaggio vocale WhatsApp, che consente all’utente di avviare rapidamente una registrazione audio.

Qualora foste interessati a provare in prima persona la nuova app di WhatsApp per Wear OS, vi basta recarvi al seguente link per procedere all’iscrizione al programma di beta test; per il corretto funzionamento è necessario che sia il telefono che l’orologio siano equipaggiati con una versione dell’app uguale o superiore alla 2.23.10.10.

Questa è la prima implementazione della popolare applicazione di messaggistica sugli smartwatch equipaggiati con il sistema operativo di Google, dunque è probabile che con il passare del tempo essa possa beneficiare di diverse modifiche e nuove implementazioni.

Potrebbe interessarti anche: Wear OS 3 riceve le notifiche avanzate, Google Pixel Watch perde un cinturino