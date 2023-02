Con il rilascio della prima Developer Preview di Android 14 è stato scoperto un codice che allude al possibile arrivo del Material You in un prossimo aggiornamento di Wear OS.

Introdotto per la prima volta con Android 12, il Material You è la terza iterazione del Material Design di Google, che modifica i colori dell’interfaccia di sistema basandosi sui colori predominanti dello sfondo dello smartphone. Attualmente Wear OS è basato su Android 11, ma ci sono già segnali che vedono Mountain View al lavoro su una versione del sistema operativo per smartwatch basato sull’ultima iterazione del robottino verde.

Il Material You potrebbe arrivare anche sugli smartwatch

Nascosta nel codice di Android 14 è stata infatti scoperta, nascosta tra le impostazioni dedicati ai dispositivi indossabili, un’opzione chiamata “DYNAMIC_COLOR_THEME_ENABLED” che alluderebbe proprio all’arrivo dei temi dinamici del Material You anche su Wear OS.

Al momento non è chiaro come il Material You funzionerà su un dispositivo indossabile. Attualmente Wear OS, pur essendo appunto basato su Android 11, presenta alcune caratteristiche del design dell’ultima interfaccia di Google, nella UI di sistema o su alcune app specifiche. La maggior parte dei produttori di smartwatch opta però per il colore nero nella maggior parte del sistema al fine di preservare la batteria, colore che si sposerebbe poco e niente con i temi dinamici.

Una possibilità potrebbe essere lo sfruttamento della watch face installata, da cui il sistema prenderà i colori predominanti, o ancora lo smartwatch potrebbe andare a prendere gli stessi colori impostati sullo smartphone al quale è collegato per andarli ad applicare sulle principali app o sui vari menu.

Siamo al momento nel mero campo delle speculazioni, ma con il rilascio delle future versioni di Android 14 ne sapremo sicuramente di più.

