In un’epoca in cui la tecnologia pervade ogni aspetto della nostra vita, la gestione ottimale della casa intelligente è diventata una necessità di fondamentale importanza per un numero sempre maggiore di utenti. Google, sempre attenta all’innovazione, ha introdotto durante l’evento annuale Google I/O 2023 “Home Panel”, un nuovo strumento che promette di trasformare l’esperienza di utilizzo dei dispositivi Android nel controllo della domotica. Scopriamo insieme le funzioni e le potenzialità di questa interessante novità nel panorama della casa intelligente.

Home Panel permette di gestire rapidamente i dispositivi smart

Il nuovo strumento “Home Panel” si presenta come una soluzione all’avanguardia nel campo della domotica, offrendo un’interfaccia intuitiva e di facile utilizzo su smartphone e tablet Pixel. Grazie a questa innovazione gli utenti possono accedere rapidamente ai controlli della casa intelligente direttamente dalla schermata di blocco del dispositivo o da un riquadro dedicato nel menu delle impostazioni rapide, ottimizzando così il processo di interazione con i vari dispositivi.

Questa nuova funzionalità Made by Google consente di avere la scheda Preferiti dell’app Google Home sempre a portata di mano, facilitando l’accesso in un solo tocco a dispositivi domestici intelligenti quali luci, termostati, sistemi di sicurezza e tanti altri. Ad aggiungersi a questa nuova possibilità, “Home Panel” offre una panoramica completa dei diversi dispositivi presenti nella casa, permettendo agli utenti di monitorare e gestire facilmente le varie funzioni della loro abitazione.

L’implementazione di “Home Panel” rappresenta un passo avanti significativo nella gestione della casa intelligente, poiché consente agli utenti di personalizzare l’interfaccia in base alle proprie esigenze e preferenze, creando scorciatoie per i dispositivi e le funzioni più utilizzate. In questo modo è possibile ottimizzare ulteriormente l’esperienza di utilizzo e rendere ancora più semplice e veloce il controllo dei dispositivi domestici intelligenti in tutti gli scenari di utilizzo.

L’integrazione di Android per la casa smart si evolve

La nuova funzione “Home Panel” si basa sull’integrazione esistente di Android per la casa smart, che consente di richiamare i controlli dei dispositivi selezionati dall’app Google Home e da altre app supportate. Sebbene la versione attuale sia piuttosto limitata, essa funziona in modo simile al nuovo strumento presentato da Google.

La vera novità introdotta da “Home Panel” risiede nella possibilità di visualizzare i feed delle telecamere in diretta, attivare routine e molto altro ancora. Inoltre, l’interfaccia include la vista Spaces di Google (compatibile con i dispositivi Nest), che permette di visualizzare i controlli dell’illuminazione, del clima, del Wi-Fi e visualizzazioni in diretta delle Nest Cam e di tutte le telecamere di terze parti supportate. L’enorme vantaggio è che tutto ciò è accessibile senza dover sbloccare il dispositivo.

Disponibilità e compatibilità di Home Panel

Google ha annunciato che “Home Panel” sarà disponibile per i dispositivi Pixel, inclusi Google Pixel 7a e Google Pixel Fold, a partire dal mese di giugno. La funzionalità sarà implementata anche su Google Pixel Tablet al momento del lancio, previsto anch’esso nel corso del mese di giugno. Data la sua vocazione smart che, grazie alla dock magnetica di ricarica, lo trasforma di fatto in uno smart display ( maggiori informazioni potete trovarle in questo nostro articolo), la funzione “Home Panel” su Pixel Tabet funzionerà anche in modalità Hub, con un pulsante sullo screensaver che avvia l’interfaccia per visualizzare e controllare i dispositivi domestici intelligenti.

Quando sarà disponibile l’aggiornamento dell’app Google Home

Nel corso dell’evento Google I/O 2023 il colosso di Mountain View ha annunciato il lancio di una nuova versione dell’app Google Home, previsto per questa settimana (maggiori informazioni sulle novità le trovate in questo articolo dedicato). Questo aggiornamento costituisce un’importante evoluzione nella visione strategica dell’azienda, che mira a rendere l’esperienza di utilizzo dei dispositivi Android sempre più ricca e intuitiva nel settore della domotica.

La nuova versione dell’app Google Home integrerà perfettamente le funzionalità di “Home Panel”, offrendo agli utenti un unico punto di accesso per gestire e controllare i dispositivi connessi nella propria abitazione. L’obiettivo principale di questo aggiornamento è quello di semplificare ulteriormente l’interazione tra gli utenti e la loro casa intelligente, garantendo un controllo centralizzato e una maggiore personalizzazione delle funzioni disponibili.

Potrebbe interessarti anche: Google presenta Android Health, una nuova piattaforma per la salute