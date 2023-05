Il benessere fisico e mentale è diventato un aspetto centrale nella società odierna e la tecnologia sta giocando un ruolo cruciale nel fornire agli utenti strumenti utili per monitorare e migliorare la propria salute. In questo scenario Google ha recentemente presentato una serie di aggiornamenti significativi per Android Health durante l’evento Google I/O 2023.

Come è intuibile dalla tipologia della conferenza – ricordiamo che si tratta di un evento dedicato in particolar modo agli sviluppatori -, queste novità riguardano perlopiù i developers, anche se sono state presentate alcune novità (che analizziamo tra poco) che riguardano direttamente tutti gli utenti ‘comuni’. Andiamo a vedere insieme cos’è e come funziona Android Health.

Un approccio olistico alla gestione dei dati sulla salute

I dati riguardanti la nostra salute e il nostro benessere sono interconnessi e influenzati da diversi fattori come sonno, alimentazione e allenamenti; tuttavia, questi dati risultano spesso dispersi tra diverse app e dispositivi, il che rende particolarmente difficile avere una visione d’insieme della nostra condizione fisica.

Google intende affrontare questa problematica garantendo agli utenti un pieno controllo sui propri dati e semplificando la condivisione tra le varie applicazioni con l’introduzione di Android Health.

Android Health: un’unione tra Health Connect e Health Services

Per capire appieno tutte le novità è necessario capire cos’è Android Health e da cosa è composto. La piattaforma combina due componenti essenziali per offrire agli sviluppatori e agli utenti un sistema robusto e integrato: Health Connect e Health Services.

Health Connect è un archivio di dati sul dispositivo che fornisce API per l’archiviazione e la condivisione di dati sulla salute e sul fitness tra le app Android. Grazie a Health Connect gli sviluppatori non sono più costretti a lavorare con molteplici API e framework per condividere i dati tra le app, ma possono contare su un insieme coerente di oltre 40 tipi di dati (potete consultarli a questo indirizzo) e un unico sistema di gestione delle autorizzazioni. Lo scopo finale è quello di dare la possibilità agli utenti di accedere facilmente ai propri dati sanitari nelle loro applicazioni preferite e di avere un maggiore controllo sulle autorizzazioni dei dati.

D’altro canto, Health Services è l’interfaccia API che permette di accedere ai dati provenienti dai sensori dei dispositivi Wear OS in modo efficiente dal punto di vista energetico. Prima dell’introduzione di Health Services gli sviluppatori dovevano interfacciarsi direttamente con i sensori hardware, il che richiedeva configurazioni diverse per vari dispositivi e portava a risultati non ottimali per la durata della batteria. Con Health Services, invece, gli sviluppatori dispongono di un’interfaccia API uniforme su tutti i dispositivi Wear OS (a partire dalla terza versione del sistema operativo), oltre alla possibilità di sfruttare al massimo le risorse disponibili per un notevole risparmio energetico.

Le novità di Android Health previste con Android 14

La versione attuale di Health Connect (Connessione Salute) può essere scaricata come applicazione indipendente dal Google Play Store e sin da ora offre agli utenti la possibilità di gestire e condividere i propri dati sanitari tra diverse app. Tuttavia, nel corso dell’evento Google ha annunciato alcune novità che vanno ad espandere il ventaglio di possibilità offerte: con il rilascio di Android 14 previsto nel corso di quest’anno, Health Connect diventerà parte integrante del sistema operativo Android, disponibile su tutti i dispositivi mobili Android; ciò significa che gli utenti potranno accedere a Health Connect direttamente dalle impostazioni del proprio dispositivo, beneficiando di una maggiore semplicità di utilizzo per il controllo della condivisione dei dati sanitari tra le varie app e per la gestione delle autorizzazioni.

Tra le nuove funzionalità previste con la versione di Health Connect integrata direttamente nelle impostazioni del proprio dispositivo, Google ha annunciato l’introduzione di una serie di strumenti e opzioni che contribuiranno a migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso degli utenti finali e la compatibilità con un maggior numero di dispositivi e applicazioni tra cui Peloton, Withings, Oura e tante altre.

Per il momento le novità di reale interesse e utilità per gli utenti terminano qui. Ne sono state annunciate altre minori che possono essere utili a tutti gli sviluppatori; qualora interessati, potete consultarle qui. Non ci resta altro da fare che aspettare le prossime settimane per capire come gli sviluppatori sfrutteranno le potenzialità offerte da Android Health per ottimizzare sempre di più le proprie app e i propri servizi.

Potrebbe interessarti anche: Google ci mostra quanto sono belle e funzionali le app per pieghevoli e tablet