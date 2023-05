Samsung non ha fatto alcun annuncio ufficiale per la beta della One UI 6.0 basata su Android 14, ma in base alla cronologia di rilascio delle varie versioni della One UI nel 2022 è possibile fare un’ipotesi plausibile relativamente a quali dispositivi Samsung Galaxy potrebbero accedere al programma beta entro la fine dell’anno.

Samsung potrebbe lanciare un programma beta della One UI 6.0 entro la fine dell’estate che sarà aperto a dispositivi selezionati nei mercati chiave. I partecipanti idonei potranno registrarsi per testare il firmware beta della nuova interfaccia tramite l’app Samsung Members, ma su quali dispositivi?

One UI 6.0 beta: ecco i presunti dispositivi Samsung idonei

È probabile che i primi smartphone Samsung a essere invitati al beta test della One UI 6.0 saranno Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, ma la società potrebbe includere anche altri dispositivi entro la fine dell’anno.

I più quotati potrebbero essere le serie Samsung Galaxy S22 e S21, gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold5, Z Fold4, Z Fold3, Z Flip5, Z Flip4, Z Flip3 e i dispositivi di fascia media Samsung Galaxy A53 e/o Galaxy A54.

L’anno scorso Samsung Galaxy A52 ha avuto accesso a One UI 5.0 beta, mentre il più recente Galaxy A53 no, quindi è possibile che quest’anno la One UI 6.0 beta possa essere accessibile su Galaxy A53 e non su GalaxyA54, o forse la beta sarà aperta a entrambi.

Gli smartphone delle serie Samsung Galaxy S20 e Note 20 e i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold2 e Z Flip 5G non sono idonei per quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo, quindi non riceveranno la One UI 6.0 beta basata su Android 14.

