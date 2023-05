Dopo le anticipazioni di ieri arrivate sul sito ufficiale a causa probabilmente di un errore, con l’evento di oggi sono stati ufficializzati due nuovi smartphone Android: si tratta di POCO F5 e POCO F5 Pro, prodotti di fascia media e medio-alta pensati per i gamer più esigenti, gli amanti della fotografia e gli appassionati di tecnologia. Andiamo insieme a scoprire tutti i dettagli, dalle caratteristiche tecniche al design, passando per le funzionalità e ovviamente i prezzi di vendita, con tanto di offerte di lancio.

POCO F5 e POCO F5 Pro ufficiali: ecco specifiche e funzionalità

L’evento di lancio globale di oggi, 9 maggio 2023, ha svelato tutto su POCO F5 e POCO F5 Pro a distanza di qualche ora dalle anticipazioni del sito dedicato al mercato degli Emirati Arabi. A quanto pare Xiaomi aveva fretta di svelare i due smartphone Android, che in realtà abbiamo già iniziato a conoscere in queste settimane con rispettivamente Redmi Note 12 Turbo e Redmi K60. Sostanzialmente i due nuovi prodotti costituiscono le versioni dedicate al mercato globale di questi ultimi, commercializzati solo in Cina.

“Ideati per i tech fan che desiderano la migliore tecnologia all’avanguardia, abbiamo creato due dispositivi che rendono più facile e piacevole la gaming experience, la parte fotografica e la creazione di contenuti video e l’utilizzo di più app allo stesso tempo. POCO F5 è una scelta fantastica per chi considera il gaming la priorità assoluta, mentre POCO F5 Pro, soprattutto nella versione da 512 GB, è la scelta perfetta per gli utenti con esigenze da pro” – ha dichiarato Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global.

POCO F5 e F5 Pro condividono parte della scheda tecnica, con il secondo che spinge un po’ di più sull’acceleratore grazie al chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, che prende il posto dello Snapdragon 7+ Gen 2 del modello “base”. Entrambi possono contare su ampie memorie, con 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 (con Dynamic RAM Expansion 3.0), mentre solo il “Pro” arriva fino a 512 GB (si parte da 256 GB). POCO F5 è il primo smartphone dotato di questo SoC sui mercati globali: il punteggio AnTuTu è del 31% superiore rispetto a quello della generazione precedente.

Lo schermo ha in entrambi i casi una diagonale da 6,67 pollici con pannello AMOLED DotDisplay dotato di refresh rate fino a 120 Hz e vetro Corning Gorilla Glass 5: F5 offre risoluzione Full-HD+, touch sampling rate fino a 240 Hz e luminosità di picco di 1000 nit, mentre F5 Pro arriva fino a WQHD+, touch sampling rate di 480 Hz (utile soprattutto nei giochi più frenetici) e luminosità fino a 1400 nit, con tanto di lettore d’impronte integrato (il modello “base” lo ha laterale). POCO F5 Pro è il primo flagship del marchio con display AMOLED DotDisplay WQHD+ da 120 Hz e offre 68 miliardi di colori, con una nitidezza quasi doppia rispetto a quella di un display Full-HD+.

Con la funzione Dynamic RAM Extension, i due smartphone possono espandere la RAM fino a 19 GB sfruttando la memoria interna, andando a ridurre i tempi di caricamento delle app e a rendere l’intero sistema più fluido e scattante.

A livello fotografico abbiamo quattro sensori: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP (con stabilizzazione ottica), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e per gli scatti macro da 2 MP, mentre frontalmente, per selfie e videochiamate, è disponibile una fotocamera da 16 MP. Tra le funzionalità video citate abbiamo VLOG, Slow motion, Time-lapse, Dual video (per girare filmati con fotocamere anteriore e posteriore allo stesso tempo), Clone e Movie effects.

La fotocamera di POCO F5 Pro offre una gamma di colori P3 più ampia del 25% rispetto a quella sRGB. Inoltre si può spingere fino a video AI 8K a 24 fps (7680 x 4320 pixel), mentre POCO F5 si deve accontentare dei 4K a 30 fps (3840 x 2160 pixel).

Altra distinzione tra i due modelli riguarda la batteria, leggermente più capiente sul modello Pro: POCO F5 offre una batteria da 5000 mAh, mentre POCO F5 Pro ne ha una da 5160 mAh. Entrambe supportano la ricarica rapida da 67 W con cavo, mentre solo il Pro può contare sulla ricarica wireless da 30 W. Quest’ultima permette di tornare al 50% in circa 30 minuti, mentre con il cavo si può ottenere lo stesso risultato in circa 15. Tutti e due gli smartphone dispongono della LiquidCool Technology 2.0 per la dissipazione del calore, con il modello Pro dotato di una camera di vapore ad alta efficienza e della tecnologia di stabilizzazione intelligente FEAS 2.2 del telaio, che migliora le prestazioni dissipando il calore in modo efficiente contribuendo a prolungare la durata della batteria e del dispositivo stesso.

Ecco le schede tecniche complete dei nuovi smartphone Android:

Scheda tecnica POCO F5 Pro

display AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici WQHD+ (3200 x 1440 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 480 Hz , luminosità di picco di 1400 nit , vetro Corning Gorilla Glass 5, lettore d’impronte digitali integrato

(3200 x 1440 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a , luminosità di picco di , vetro Corning Gorilla Glass 5, SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm con CPU octa-core (fino a 3,0 GHz)

a 4 nm con CPU octa-core (fino a 3,0 GHz) 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 (con Dynamic RAM Expansion 3.0) e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale OV64B da 64 MP (f/1.79, 1.4μm, OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, FoV 120°) e sensore macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.45)

connettività: 5G dual SIM dual standby, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, IR, porta USB Type-C

certificazione IP53

doppio speaker con Dolby Atmos, Hi-Res Audio

batteria da 5160 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W e ricarica wireless da 30 W

con ricarica rapida cablata da 67 W e sistema operativo: MIUI 14 for POCO

dimensioni e peso: 162,78 x 75,44 x 8,59 mm, 204 g

Scheda tecnica POCO F5

display AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 240 Hz, luminosità di picco di 1000 nit, vetro Corning Gorilla Glass 5

SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 a 4 nm con CPU octa-core (fino a 2,91 GHz)

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 (con Dynamic RAM Expansion 3.0) e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (f/1.79, 1.4μm, OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, FoV 119°) e sensore macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.45)

connettività: 5G dual SIM dual standby, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, IR, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

certificazione IP53

doppio speaker con Dolby Atmos, Hi-Res Audio e lettore d’impronte digitali laterale

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

sistema operativo: MIUI 14 for POCO

dimensioni e peso: 161,11 x 74,95 x 7,9 mm, 181 g

Prezzi e uscita di POCO F5 e POCO F5 Pro in Italia

POCO F5 e POCO F5 Pro sono disponibili all’acquisto da oggi stesso su mi.com e sul sito ufficiale a prezzi di lancio con sconti che superano anche i 100 euro. Nello specifico, i due smartphone possono essere acquistati ai seguenti prezzi “early bird”:

POCO F5 Pro: 8-256 GB a 579,90 euro ( 479,90 euro in offerta lancio) 12-256 GB a 629,90 euro ( 499,90 euro in offerta lancio) 12-512 GB a 649,90 euro ( 549,90 euro in offerta lancio) – versione esclusiva per mi.com e po.co

POCO F5: 8-256 GB a 429,90 euro ( 379,90 euro in offerta lancio) 12-256 GB a 479,90 euro ( 399,90 euro in offerta lancio)



I prezzi in offerta saranno disponibili fino alle 23:59 del 16 maggio 2023. Le colorazioni tra cui scegliere sono due per POCO F5 Pro (Black e White) e tre per POCO F5 (Black, White e Blue).

>>Acquista POCO F5 e F5 Pro<<

