La serie Redmi K60 è stata presentata in Cina alla fine di dicembre ed è composta da Redmi K60 Pro, K60 e K60E. Ora sembra che la variante standard stia per essere lanciata nei mercati globali con un nome diverso.

Il noto informatore Yogesh Brar ha pubblicato su Twitter le presunte specifiche di POCO F5 Pro che sembra essere Redmi K60 rinominato.

POCO F5 Pro è Redmi K60 rinominato?

Il leaker afferma che POCO F5 Pro sarà dotato di alcune caratteristiche straordinarie, tra le quali il SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, lo schermo OLED QHD+ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una batteria da 5.500 mAh con ricarica cablata da 67 W.

Altre specifiche menzionate da Brar includono una fotocamera posteriore che include sensori da 64 MP, 8 MP e 2 MP, altoparlanti stereo e un sensore di impronte digitali sotto il display.

Tutte queste caratteristiche sono in linea con quelle di Redmi K60, tuttavia quest’ultimo include la ricarica wireless mentre l’informatore non cita questa caratteristica per POCO F5 Pro.

POCO potrebbe non includere questa funzionalità per ridurre i costi per una versione globale del dispositivo, mentre se fosse prevista sarebbe il primo smartphone dell’azienda a offrirla.

Al momento non sappiamo quando questo presunto POCO F5 Pro potrebbe debuttare a livello globale e nemmeno in quali mercati, ma è probabile che nel caso arriverà almeno in India.

