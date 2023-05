Mancano solo poche ore prima dell’annuale evento Google I/O, in occasione del quale l’azienda di Mountain View solleverà il velo su tutto le novità in arrivo nel prossimo futuro; grazie a svariate fughe di notizie degli ultimi mesi sappiamo a grandi linee cosa il colosso presenterà in occasione della conferenza.

Per quel che concerne l’hardware, tra i dispositivi attesi figura sicuramente anche Google Pixel Tablet, del quale abbiamo avuto modo di conoscere diversi aspetti dal punto di vista estetico, compresa la nuova colorazione corallo; giusto un paio di giorni fa inoltre, grazie ad un presunto errore di Amazon, abbiamo anche avuto alcune conferme su quelle che erano le specifiche tecniche trapelate in precedenza.

Oggi invece, grazie a quanto condiviso su Twitter, diamo uno sguardo al presunto prezzo di vendita di Google Pixel Tablet per il mercato europeo.

Qualche indizio sul prezzo di vendita europeo di Google Pixel Tablet

Partiamo con un breve riepilogo delle principali presunte caratteristiche di Google Pixel Tablet, grazie a quanto trapelato negli ultimi tempi sappiamo che il dispositivo dovrebbe essere equipaggiato con il processore proprietario Tensor G2, lo stesso utilizzato sugli smartphone della serie Pixel 7, coadiuvato da 8 GB di RAM di tipo LPDDR5 e tagli di archiviazione interna da 128 GB e 256 GB.

Il tablet dovrebbe presentarsi con un display LCD da 10,95 pollici, con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e 500 nit di luminosità, una fotocamera posteriore e una anteriore da 8 MP, tre microfoni, quattro speaker, connettività Bluetooth 5.2 e Ultrawide Band (UWB). Sappiamo inoltre che il dispositivo vanterà, grazie ad un’apposita dock, una doppia anima tablet – smart speaker; sebbene in un primo momento non fosse chiaro se questo accessorio sarebbe stato commercializzato a parte (era infatti trapelato un prezzo di 129 dollari per la dock), stando alle ultime indiscrezioni sembra che la dock possa essere compresa nella confezione del tablet.

EXCLUSIVE

PRICE REVEAL Google Pixel Tablet *

🔹128GB (Porcelain / Hazel): 679,99€

🔹256GB (Porcelain): 799,99€ *Prices are valid for France only,

Comes with a Wireless Charging Dock that includes speakers — billbil-kun (@billbil_kun) May 9, 2023

Come potete notare dal tweet qui sopra, sono stati condivisi su Twitter quelli che dovrebbero essere i prezzi di vendita di Google Pixel Tablet per il mercato francese:

Google Pixel Tablet con taglio di memoria interna da 128 GB , nelle colorazioni Porcelain e Hazel con un costo di 679,99 euro

, nelle colorazioni Porcelain e Hazel con un costo di Google Pixel Tablet con 256 GB di archiviazione interna, nella colorazione Porcelain con un prezzo di vendita di 799,99 euro

Le voci circolate in precedenza ipotizzavano un prezzo di vendita del tablet compreso tra i 600 euro e i 650 euro, ora come potete notare le cifre sono aumentate, ma comprendono anche nella dotazione la dock di ricarica.

Non è chiaro per il momento quando sarà disponibile per l’acquisto Google Pixel Tablet, se infatti è dato quasi per scontato che non sarà in vendita immediatamente dopo l’evento di presentazione, le tempistiche di commercializzazione non sono chiare; alcune voci stimavano la data del 20 giugno come disponibilità per il mercato giapponese, ma nulla si sa al momento per il nostro mercato. Ad ogni modo, sarà sufficiente attendere fino a domani per scoprire tutto sul futuro tablet di Big G.

Potrebbe interessarti anche: Google Pixel Tablet potrebbe avere un apposito interruttore per la privacy