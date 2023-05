Google Pixel Tablet è il dispositivo che segna ufficialmente l’ingresso del colosso di Mountain View nel mercato dei tablet e, ora che il suo lancio sul mercato è sempre più vicino, è possibile mettere insieme diversi dettagli tecnici che sono emersi in Rete da più parti.

Prima di entrare nel merito, comunque, è bene porre una breve ma fondamentale premessa: Pixel Tablet è un progetto particolare, in perfetto stile Google: l’esperienza d’uso offerta sarà fortemente legata alla sua natura “ibrida”, con la basetta magnetica che ne fa il perfetto punto d’incontro tra i comuni tablet e gli smart display — tra cui lo stesso Google Nest Hub 2. Dal momento che questi ultimi sono dispositivi che non si limitano a consentire la fruizione di contenuti multimediali ma si pongono come centro di controllo della smart home, è quasi scontato pensare ad un simile scenario di utilizzo anche per Google Pixel Tablet. Insomma, nell’economia di questo prodotto le specifiche tecniche conserveranno comunque una certa importanza, ma difficilmente costituiranno il focus principale di Big G.

Google Pixel Tablet: le specifiche nei leak

Detto questo, a pochi giorni dall’attesissimo Google I/O, che quest’anno sarà particolarmente denso di novità — il nostro articolo dedicato è disponibile a questo link —, andiamo a riepilogare brevemente i dettagli trapelati in questi giorni a proposito del primo tablet della famiglia Pixel.

Stando ad una pagina prodotto di Amazon non più disponibile nel momento in cui scriviamo, Google Pixel Tablet dovrebbe approdare ufficialmente sul mercato, perlomeno quello giapponese, in data 20 giugno 2023. Grazie allo stesso leak, inoltre, è possibile avere contezza di alcune tra le principali specifiche tecniche del dispositivo. Come potete vedere voi stessi dallo screenshot riportato qui sotto e condiviso su Reddit, Amazon Giappone aveva inserito per un breve lasso di tempo la pagina prodotto ufficiale di Google Pixel Tablet, comprensiva chiaramente di tante informazioni interessanti: dalla data di rilascio fino alle svariate immagini del dispositivo nelle due colorazioni Porcelain (retro beige e cornici bianche) e Hazel (retro verde e cornici nere).

Dalla stessa pagina si apprende anche quello che sarà il prezzo di listino del dispositivo: ¥79,800, vale a dire circa 528 euro al cambio attuale, per il taglio di memoria base da 128 GB di memoria interna (UFS 3.1); a questo proposito, non si può non ricordare che il mese scorso era trapelato il probabile prezzo europeo di Google Pixel Tablet, che dovrebbe attestarsi tra i 600 e i 650 euro.

Grazie al leak di Amazon Giappone, inoltre, si scopre che la batteria integrata nel primo tablet Made by Google sarà da 27 Wh e che, stando ai dati dichiarati, garantirà fino a 12 ore di streaming video.

Prima della rimozione della pagina in discorso, qualcun altro — i.e. un sito locale e qualche utente su Twitter — è riuscito a scavare un po’ più a fondo, arrivando ad offrirci altre conferme degne di menzione. Prima di tutto, è stato appurato che anche Google Pixel Tablet affiderà le proprie prestazioni al chipset proprietario Google Tensor G2 — lo stesso che abbiamo già visto in Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro e che ritroveremo nei nuovissimi Google Pixel 7a e Google Pixel Fold, sebbene in quest’ultimo caso in una versione riveduta e corretta —, affiancato da 8 GB di RAM di tipo LPDDR5. Oltre al taglio di memoria base, ce ne sarà anche uno da 256 GB.

Lo stesso leak conferma anche la presenza di:

un display LCD da 10,95 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, 500 nit di luminosità;

con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, 500 nit di luminosità; una fotocamera posteriore e una anteriore da 8 MP

tre microfoni e quattro speaker

connettività Bluetooth 5.2 e Ultrawide Band (UWB).

Alla luce di quanto detto, dunque, Google dovrebbe optare per un lancio dilazionato dei propri nuovi prodotti: Google Pixel 7a dovrebbe essere disponibile da subito; Google Pixel Tablet dovrebbe arrivare il mese prossimo; non sono ancora chiare le tempistiche di commercializzazione di Google Pixel Fold.

