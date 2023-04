In molti attendono con trepidazione l’evento del 10 maggio, non solo per la presentazione del prossimo smartphone di fascia media di Big G, ma anche perché in occasione del Google I/O 2023 l’azienda potrebbe presentare anche Google Pixel Tablet.

Del dispositivo in questione abbiamo avuto modo di scoprire diverse informazioni negli ultimi mesi, di recente abbiamo visto il tablet ottenere la certificazione FCC, ma anche alcune nuove immagini di quello che dovrebbe essere lo stand di Pixel Tablet, grazie al quale l’azienda proporrà il dispositivo anche come hub per la smart home.

Oggi grazie al leaker SnoopyTech e alla condivisione di nuove immagini raffiguranti il dispositivo, scopriamo una presunta modifica apportata dall’azienda di recente (visto che non compariva nulla di simile nelle immagini trapelate in precedenza); sembra che si tratti di un interruttore per tutelare la privacy degli utenti.

Google avrebbe aggiunto un interruttore per la privacy sul Pixel tablet

Le due immagini che vedete nella galleria poco sotto sono state condivise, come già detto, dal leaker SnoopyTech su Twitter e ci consentono di dare un ulteriore sguardo al prossimo tablet di Big G; a differenza di tutte le immagini trapelate finora però, sembra che l’azienda abbia apportato delle modifiche.

L’immagine frontale in realtà non rivela nulla di nuovo, ma guardando con maggiore attenzione quella della parte posteriore si può notare come Google sembri aver aggiunto un nuovo interruttore sul bordo sinistro vicino alla parte superiore; considerando che Pixel Tablet fungerà anche da smart display, grazie al già citato stand, questo interruttore potrebbe essere un selettore per la privacy, in grado di abilitare e disabilitare microfoni e fotocamera.

Le immagini condivise non sono di una qualità tale da permetterci di ammirare più nello specifico il nuovo interruttore, ma ci consentono di notare anche due nuove sporgenze sul bordo inferiore del dispositivo (anche queste mai notate in precedenza) che potrebbero rappresentare due punti di connessione per alcuni accessori, come custodie o tastiere.

Insomma, nonostante manchi meno di un mese alla presunta presentazione del dispositivo, a quanto pare potrebbero esserci diverse informazioni sul tablet di cui non siamo a conoscenza, sarà interessante vedere cosa Google ha in serbo per i propri utenti.

