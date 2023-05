Con l’avvicinarsi della data scelta per l’annuale evento Google I/O, fissata per il prossimo 10 maggio, aumentano a dismisura le indiscrezioni inerenti alle novità che dovrebbero essere presentate dall’azienda; giusto ieri abbiamo avuto tutta una serie di conferme e qualche novità sul prossimo smartphone di fascia media di Google e, qualche giorno prima, diverse informazioni sul primo pieghevole della società.

Google però dovrebbe svelare anche un altro dispositivo molto atteso dalla community di appassionati, si tratta di Pixel Tablet, il nuovo ibrido tablet – smart speaker dell’azienda. Poco tempo fa abbiamo avuto l’occasione di ammirare, almeno in parte, il dispositivo in questione in occasione della fiera Milano Design Week.

Oggi grazie a quanto condiviso su Twitter dal prolifico leaker Evan Blass, possiamo dare un ulteriore sguardo alla colorazione corallo di Google Pixel Tablet.

Google Pixel Tablet si mette in posa nella nuova immagine trapelata

Quella che potete vedere poco sotto, come anticipato, è la nuova immagine condivisa su Twitter da Evan Blass, raffigurante il futuro Google Pixel Tablet nella cosiddetta colorazione corallo. Come potete notare, e come del resto avevamo già avuto modo di constatare di persona, non si tratta di una colorazione simile a quella di Pixel 7a con la medesima denominazione, ma si tratta più che altro di un classico rosa abbastanza smunto.

L’immagine in questione mette in evidenza il bordo sinistro del dispositivo, lungo il quale possiamo notare la presenza della porta USB-C e di due griglie dedicate agli altoparlanti; la colorazione rosa della parte posteriore del tablet viene ripresa in parte anche lungo il bordino che circonda le cornici bianche intorno al display. Infine possiamo notare come quest’ultima componente abbia gli angoli arrotondati e la fotocamera frontale sia stata posta in posizione centrale sul lato superiore di Pixel tablet.

Quelle che vedete qui sopra invece sono due immagini, sempre condivise da Evan Blass, raffiguranti l’interfaccia di Google Pixel tablet; grazie a queste abbiamo tutta una serie di conferme sullo stile grafico adottato da Google, come già visto in passato per esempio possiamo notare la barra di ricerca posizionata sul lato sinistro dello schermo, con tutte le icone che si adattano al tema scelto dall’utente.

Cosa sappiamo al momento sul futuro tablet

Complici le diverse indiscrezioni trapelate, abbiamo modo di farci un’idea di quali saranno le caratteristiche principali del dispositivo in questione, Google Pixel tablet dovrebbe vantare sotto il cofano il processore Tensor G2, accompagnato da 8 GB di RAM e tagli di archiviazione interna da 128 GB o 256 GB; per quel che concerne il display non ci sono informazioni precise al momento, ma si ipotizza che possa trattarsi di un pannello da almeno 10 pollici di diagonale, ma non è chiaro se si tratterà di un display AMOLED o LCD IPS.

Grazie alla certificazione FCC sappiamo che il dispositivo dovrebbe supportare tre standard di connettività, Wi-Fi, Bluetooth e UWB, ed essere accompagnato da un apposita dock di ricarica grazie al quale potrà essere utilizzato in ambito smart home; la dock dovrebbe avere un costo di 129 dollari, anche se non è chiaro se dovrà essere acquistata a parte o se sarà inclusa nella confezione di vendita.

Il prezzo di Google Pixel Tablet invece dovrebbe aggirarsi tra i 600 euro e i 650 euro, ma ne sapremo probabilmente di più in occasione dell’evento Google I/O, durante il quale l’azienda dovrebbe presentare il tablet in questione, anche se a quanto pare potrebbe non essere immediatamente disponibile per l’acquisto.

