L’annuale evento Google I/O si avvicina e la community di appassionati freme per scoprire quanto più possibile sulle novità che verranno presentate dal colosso di Mountain View, sia lato software che lato hardware. Sono attesi diversi dispositivi e teaser in occasione della conferenza, Google potrebbe darci un assaggio dei futuri Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ma dovrebbe anche presentare Pixel 7a, Pixel Fold e Pixel Tablet.

Per quanto riguarda lo smartphone di fascia media dell’azienda e il suo primo pieghevole, abbiamo visto negli ultimi giorni alcune nuove indiscrezioni, compresi i presunti prezzi e tempistiche di commercializzazione.

Oggi però ci concentriamo su Google Pixel Tablet, visto che Roland Quandt ha condiviso su Twitter alcune nuove informazioni sull’imminente tablet dell’azienda.

Cosa sappiamo al momento su Google Pixel Tablet

È già da diverso tempo che circolano in rete informazioni sul dispositivo in questione, stando alle ultime voci Google Pixel Tablet dovrebbe essere equipaggiato con il processore Tensor G2, utilizzato dall’azienda sui flagship dell’attuale generazione, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM; per quanto riguarda il display non ci sono informazioni precise, non è dato sapere al momento se monterà un pannello AMOLED o LCD IPS, così come sconosciuta è la diagonale che dovrebbe comunque essere da almeno 10 pollici.

Grazie alla certificazione FCC sappiamo che il dispositivo dovrebbe supportare tre standard di connettività, Wi-Fi, Bluetooth e UWB; sappiamo inoltre che Pixel tablet avrà un’apposita dock di ricarica che lo renderà utilizzabile anche in ambito smart home: giusto ieri su Amazon è trapelato il presunto prezzo dell’accessorio in questione, 129 dollari, anche se non è chiaro se questo vada acquistato a parte o se, come suggerivano precedenti voci, sarà incluso nella confezione del tablet.

Quantitativo di memoria interna e presunto prezzo di vendita

Come anticipato in apertura, Rolad Quandt ha condiviso su Twitter alcune informazioni circa il presunto quantitativo di archiviazione interna di Pixel tablet, nonché quello che potrebbe essere il prezzo di vendita.

Stando a quanto condiviso il tablet dovrebbe essere disponibile in almeno due colorazioni, “Porcelain” e “Haze”, anche se si stima che in base ai mercati in totale potrebbero essere quattro le varianti cromatiche a disposizione; per quel che concerne il quantitativo di memoria interna, questo dovrebbe essere di 128 GB o 256 GB, si tratta degli stessi tagli di archiviazione disponibili sugli smartphone dell’azienda e, anche in questo caso, la disponibilità di più o meno memoria potrebbe variare a seconda del mercato di commercializzazione.

Passiamo infine al prezzo che, secondo Quandt, dovrebbe aggirarsi tra i 600 e i 650 euro, in linea con quello che è il prezzo di listino europeo di Pixel 7; come sottolineato poco sopra, non è chiaro se a questo costo vada aggiunto un ulteriore esborso per la dock di ricarica, o se invece il prezzo appena citato comprenda sia il dispositivo che l’accessorio. Non ci resta che attendere il 10 maggio per scoprirlo, così come scopriremo quando verrà commercializzato Google Pixel Tablet che, secondo le voci, potrebbe non essere immediatamente disponibile, ma messo in vendita attraverso i principali canali di distribuzione nel mese di giugno.

