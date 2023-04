Il Google Pixel Tablet continua a far parlare di sé e della sua presenza alla Milano Design Week, protagonista della installazione Shaped by Water del team di Google Design.

Atteso ufficialmente per il Google I/O 2023, il dispositivo è protagonista delle indiscrezioni già dallo scorso anno e ora che manca sempre meno al lancio, i rumor sono diventati sempre più corposi fino ad esplodere ora che è in bella mostra, in anteprima, alla settimana del design del capoluogo lombardo.

Google Pixel Tablet si mostra in anteprima assoluta

Google ha scelto la Milano Design Week, un contesto un po’ atipico per svelare concretamente il suo Google Pixel Tablet, dispositivo che già conosciamo per via dei teaser ufficiali svelati dal colosso di Mountain View e di un numero sempre crescente di rumor che ce ne hanno raccontato praticamente ogni dettaglio.

In mattinata ve lo avevamo mostrato grazie ad alcune immagini che sono state condivise in rete ma la curiosità di poterlo vedere con i nostri occhi era troppa. Così, siamo andati al Garage 21 di via Archimede a Milano e abbiamo potuto ammirare in prima persona il primo attesissimo tablet del colosso di Mountain View. Purtroppo c’era il divieto assoluto di “toccare” il dispositivo ma vederlo in presenza ci ha comunque permesso di farci una prima idea e capire cosa avrà da offrire.

Ecco le nostre prime impressioni

Shaped by Water è il mezzo con cui Google, alla settimana del design del capoluogo lombardo, ha voluto comunicare la propria filosofia di design e tutto lo studio che c’è dietro.

L’installazione è dedicata a “come l’acqua modella le forme” e, di fatto, questa è l’idea che il colosso di Mountain View vuole comunicare attraverso i canoni estetici dei propri dispositivi, Pixel e non solo (anche Nest e Chromecast): insomma, tramite tutti i dispositivi Made by Google.

Google Pixel Tablet è indubbiamente il dispositivo che cattura maggiormente l’attenzione proprio per il fatto di non essere ancora stato annunciato ufficialmente.

Dal punto di vista del design, il primo tablet Android di Big G sembra ispirarsi al Google Pixel 5 (trovate qui la nostra recensione), guadagnando così un aspetto leggermente retrò e meno allineato alla strada perseguita con gli smartphone più recenti (Pixel 7 e Pixel 7 Pro). Il dispositivo risulta comunque piuttosto elegante.

Non potendolo utilizzare e, addirittura, toccare, non abbiamo avuto modo di scoprire cosa potesse avere da dire lato software (ma arriverà quasi sicuramente con a bordo Android 13 pre-installato). Quindi il focus è rimasto sul design stondeggiante e ispirato all’acqua.

Al posteriore troviamo la Big G e i pin per la connessione sulla dock (di cui parleremo poco sotto) e, in alto a sinistra, vi è una fotocamera singola; subito sopra, sul bordo superiore (in vista orizzontale), vi sono il lettore delle impronte digitali e il bilanciere del volume; sui lati corti troviamo due speaker (per lato) che conferiranno l’audio stereo; sul lato destro, tra i due speaker, c’è la porta di ricarica USB Type-C.

Sulla parte inferiore, poi, ci sono due piccole strisce “di appoggio” che, probabilmente, servono per quando viene tenuto in verticale sulla basetta.

Un aspetto interessante del tablet sarà la sua basetta magnetica che dovrebbe chiamarsi Pixel Tablet Standalone Charging Dock (e della quale sono trapelati tanti dettagli, anche il prezzo): oltre a fungere da basetta di ricarica, la dock fungerà da speaker per migliorare ulteriormente la qualità dell’audio; inoltre, la dock consentirà di tenerle il tablet in posizione verticale (o quasi), in modo da poterlo sfruttare come fosse un Google Nest Hub o, più in generale, uno smart display.

A proposito di display, sebbene i rumor parlino della presenza di un pannello OLED, provando ad avvicinarci abbiamo avuto l’impressione che possa trattarsi di un pannello IPS LCD anche se di buona qualità. Probabilmente un pannello OLED bello luminoso avrebbe reso il primo tablet Made by Google un vero gioiellino.

Disponibilità e prezzi di Google Pixel Tablet: cosa sappiamo

Google Pixel Tablet è quindi un dispositivo che può potenzialmente risultare molto interessante, specie considerando i grandi lavori di ottimizzazione che il colosso di Mountain View ha svolto su Android per renderlo fruibile al massimo sui dispositivi dalle grandi dimensioni (con Android 12L prima e con Android 13 poi).

Dato il fatto che sia stata scelta Milano per questa anteprima, azzardiamo anche l’ipotesi che Google Pixel Tablet possa arrivare sul mercato italiano; i prezzi, basandoci anche sui rumor precedenti, dovrebbero attestarsi intorno ai 600-700 euro ma, ancora è un po’ presto.

Il dispositivo dovrebbe essere svelato ufficialmente al Google I/O 2023 (che inizierà il prossimo 10 maggio), in compagnia di Google Pixel 7a e Google Pixel Fold, per poi arrivare entro la fine dell’anno. Ne sapremo di più a brevissimo.

