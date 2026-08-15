Chi acquista un dispositivo targato Samsung spesso lo fa anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in aggiornamenti costanti e funzionalità esclusive e ciò riguarda, ovviamente, anche gli smartwatch dell’azienda.

Tuttavia, come ogni cosa, prima o poi tutto ha un termine e un esempio in tal senso è quello che ci arriva da One UI 9 Watch, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del produttore coreano, che ha fatto il proprio esordio su Samsung Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra 2 e che si appresta a sbarcare sui precedenti orologi dell’azienda.

Ma non su tutti.

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Fine dei giochi per alcuni Samsung Galaxy Watch

Di solito Samsung offre quattro aggiornamenti del sistema operativo per i suoi smartwatch (per i nuovi modelli il produttore ha promesso un ulteriore update) e questo significa che con One UI 8 Watch alcuni modelli hanno raggiunto la fine del supporto.

E così, sulla base della politica del colosso coreano, non riceveranno l’aggiornamento a One UI 9 Watch i seguenti modelli:

Samsung Galaxy Watch4

Samsung Galaxy Watch4 Classic

Samsung Galaxy Watch4 Golf Edition

Samsung Galaxy Watch4 Classic Thom Browne Edition

Lanciata nel 2021 con One UI Watch 3 (Wear OS 3), la serie Samsung Galaxy Watch4 ha ricevuto quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo, così come promesso dal colosso coreano e, pertanto, non c’è da stupirsi se per tali orologi sia arrivato il momento di essere messi da parte.

Per i possessori di questi smartwatch potrebbe essere arrivata l’ora di valutare l’acquisto di un modello più recente, facendo sempre salva la possibilità che il produttore cambi idea e decida di regalare loro un ultimo aggiornamento.