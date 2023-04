Sebbene il prezzo di Google Pixel Tablet non sia ancora noto, la dock standalone del prossimo tablet del colosso di Mountain View sembra abbastanza costosa.

La scheda prodotto per un articolo denominato come “Dock di ricarica autonomo per tablet Pixel – Hazel” è stata avvistata su Amazon e riporta il prezzo e alcuni dettagli dell’accessorio.

La dock di Google Pixel Tablet trapela su Amazon, ecco qualche dettaglio e il prezzo

La pagina di Amazon descrive la dock per Pixel Tablet come riportato a seguire:

“L’esclusivo speaker dock di ricarica per tablet Pixel mantiene il tuo tablet carico e pronto 24 ore su 24, 7 giorni su 7; ed è facile agganciare e sganciare.”

Il numero di modello dell’articolo è GMD6J e le dimensioni sono elencate come ‎6,65 x 3,71 x 2,77 pollici. Il colore verde scuro è in linea con i colori di Google Pixel Tablet recentemente trapelati e viene applicato sia al tessuto avvolgente che alla superficie magnetica.

La pagina prodotto afferma che l’accessorio Pixel Tablet Standalone Charging Dock verrà rilasciato il 10 maggio, lo stesso giorno in cui si terrà il Google I/O 2023.

Il prezzo indicato è di 129 dollari, quindi sarebbe più costoso di Nest Hub e Nest Audio, tuttavia bisognerà vedere quali funzionalità questo prodotto sarà in grado di offrire.

