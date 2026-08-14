Se siete alla ricerca del cameraphone definitivo e desiderate una scheda tecnica senza compromessi a un prezzo stracciato, l’iniziativa lampo comparsa sullo store di MediaWorld merita la massima attenzione. I veri campioni della fotografia mobile, vivo X300 e vivo X300 Pro, subiscono un crollo di prezzo importante grazie a una combinazione esclusiva riservata agli utenti dell’applicazione mobile. Attivando lo sconto automatico del 15% a carrello tramite l’App MediaWorld e associando la carta fedeltà gratuita MW Club, è possibile risparmiare fino a oltre 530 euro rispetto ai listini ufficiali di partenza. Si tratta di un’opportunità eccezionale per mettersi in tasca sensori ottici di livello professionale co-ingegnerizzati con ZEISS e tagli di memoria enormi da ben 512GB. Di seguito analizziamo i passaggi precisi per ottenere il massimo sconto e i link diretti all’acquisto; per non perdervi i cali di prezzo dell’ultimo secondo, vi ricordiamo di seguire i nostri canali Telegram a fondo pagina.

Guida al Riscatto: Come ottenere il 15% di Extra Sconto su MediaWorld

Per sbloccare le cifre d’occasione riportate nella selezione, è fondamentale seguire questa breve procedura direttamente dal vostro smartphone:

1. Scarica o apri l’App MediaWorld: La promozione con extra sconto del 15% è applicata in automatico esclusivamente per gli ordini effettuati tramite l’applicazione ufficiale di MediaWorld per Android e iOS.

La promozione con extra sconto del 15% è applicata in automatico esclusivamente per gli ordini effettuati tramite l’applicazione ufficiale di MediaWorld per Android e iOS. 2. Associa la Carta MW Club: Lo sconto richiede l’accesso con un account registrato al programma fedeltà MediaWorld Club. Se non possedete ancora la carta, potete richiederla gratuitamente online in pochi istanti.

Lo sconto richiede l’accesso con un account registrato al programma fedeltà MediaWorld Club. Se non possedete ancora la carta, potete richiederla gratuitamente online in pochi istanti. 3. Sconto Automatico a Carrello: Aggiungendo il dispositivo al carrello direttamente dall’App con il vostro account loggato, il prezzo promozionale verrà decurtato istantaneamente del 15%.

Nota sul Risparmio: Rispetto al listino ufficiale di lancio (1.299€ per X300 e 1.399€ per X300 Pro), il risparmio finale reale supera i 430€ sul modello Pro e tocca i 534€ sulla variante standard.

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vivo X300 e vivo X300 Pro: I dominatori assoluti della Fotografia Mobile

La serie X di vivo continua a rappresentare il punto di riferimento assoluto per chi cerca la migliore resa fotografica su smartphone, grazie a lenti di qualità superiore e algoritmi di scatto impeccabili.

1. vivo X300 512GB Black (764,91€ invece di 1.299€ di listino)

Il modello vivo X300 nella configurazione top da 512GB di memoria interna scende a un incredibile prezzo finale di 764,91€ (rispetto al prezzo promo base di 899€ e al listino di 1.299€). Offre un design sottile ed elegante, un display AMOLED LTPO luminosissimo, ricarica ultra-rapida e un comparto fotocamere ZEISS capace di restituire ritratti dal bokeh naturale e scatti notturni ultra definiti con zero rumore.

2. vivo X300 Pro 512GB (968€ invece di 1.399€ di listino)

Per i creator e i fotografi più esigenti, il vivo X300 Pro si posiziona a soli 968€. Questo flagship integra il sensore fotografico principale da 1 pollice più avanzato della categoria, affiancato da un teleobiettivo periscopico ZEISS APO per scatti macro e zoom nitidissimi anche a lunghe distanze, oltre a una batteria ad altissima densità che garantisce un’autonomia straordinaria.

Riepilogo delle offerte vivo X300 su MediaWorld

Ecco lo specchietto riassuntivo con i link per accedere direttamente alle schede prodotto su MediaWorld. Ricordatevi di finalizzare l’ordine tramite l’App con la carta MW Club attiva per visualizzare il prezzo scontato.

In conclusione, la combinazione dell’extra sconto del 15% da App MediaWorld con il programma MW Club rende l’acquisto dei nuovi vivo X300 e X300 Pro l’affare del momento per chi pretende il vertice delle prestazioni fotografiche a prezzi umani. Portarsi a casa la variante Pro con sensore top sotto la soglia dei 1.000 euro o il modello da 512GB a circa 765 euro è un’opportunità a tempo limitato destinata a esaurire in fretta le scorte disponibili. Vi suggeriamo di richiedere subito la tessera fedeltà gratuita e completare l’acquisto prima della conclusione della promozione.

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