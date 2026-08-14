Se siete alla ricerca del cameraphone definitivo e desiderate una scheda tecnica senza compromessi a un prezzo stracciato, l’iniziativa lampo comparsa sullo store di MediaWorld merita la massima attenzione. I veri campioni della fotografia mobile, vivo X300 e vivo X300 Pro, subiscono un crollo di prezzo importante grazie a una combinazione esclusiva riservata agli utenti dell’applicazione mobile. Attivando lo sconto automatico del 15% a carrello tramite l’App MediaWorld e associando la carta fedeltà gratuita MW Club, è possibile risparmiare fino a oltre 530 euro rispetto ai listini ufficiali di partenza. Si tratta di un’opportunità eccezionale per mettersi in tasca sensori ottici di livello professionale co-ingegnerizzati con ZEISS e tagli di memoria enormi da ben 512GB. Di seguito analizziamo i passaggi precisi per ottenere il massimo sconto e i link diretti all’acquisto; per non perdervi i cali di prezzo dell’ultimo secondo, vi ricordiamo di seguire i nostri canali Telegram a fondo pagina.
Indice:
📌 VIVO X300, 512 GB, Black
💰 764,91€ invece di 899€ (1299€ di listino.)
👉 Acquista qui: https://prezzi.tech/go/befi
✂️ Sconto automatico del 15% acquistando da APP MediaWorld e con carta MW Club (basta registrarsi e richiederla gratuitamente qualora non l’aveste)
In sconto anche VIVO X300 PRO a 968€ (1399€ di listino) 👉🏼 https://prezzi.tech/go/aviv
Guida al Riscatto: Come ottenere il 15% di Extra Sconto su MediaWorld
Per sbloccare le cifre d’occasione riportate nella selezione, è fondamentale seguire questa breve procedura direttamente dal vostro smartphone:
- 1. Scarica o apri l’App MediaWorld: La promozione con extra sconto del 15% è applicata in automatico esclusivamente per gli ordini effettuati tramite l’applicazione ufficiale di MediaWorld per Android e iOS.
- 2. Associa la Carta MW Club: Lo sconto richiede l’accesso con un account registrato al programma fedeltà MediaWorld Club. Se non possedete ancora la carta, potete richiederla gratuitamente online in pochi istanti.
- 3. Sconto Automatico a Carrello: Aggiungendo il dispositivo al carrello direttamente dall’App con il vostro account loggato, il prezzo promozionale verrà decurtato istantaneamente del 15%.
Nota sul Risparmio: Rispetto al listino ufficiale di lancio (1.299€ per X300 e 1.399€ per X300 Pro), il risparmio finale reale supera i 430€ sul modello Pro e tocca i 534€ sulla variante standard.
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vivo X300 e vivo X300 Pro: I dominatori assoluti della Fotografia Mobile
La serie X di vivo continua a rappresentare il punto di riferimento assoluto per chi cerca la migliore resa fotografica su smartphone, grazie a lenti di qualità superiore e algoritmi di scatto impeccabili.
1. vivo X300 512GB Black (764,91€ invece di 1.299€ di listino)
Il modello vivo X300 nella configurazione top da 512GB di memoria interna scende a un incredibile prezzo finale di 764,91€ (rispetto al prezzo promo base di 899€ e al listino di 1.299€). Offre un design sottile ed elegante, un display AMOLED LTPO luminosissimo, ricarica ultra-rapida e un comparto fotocamere ZEISS capace di restituire ritratti dal bokeh naturale e scatti notturni ultra definiti con zero rumore.
2. vivo X300 Pro 512GB (968€ invece di 1.399€ di listino)
Per i creator e i fotografi più esigenti, il vivo X300 Pro si posiziona a soli 968€. Questo flagship integra il sensore fotografico principale da 1 pollice più avanzato della categoria, affiancato da un teleobiettivo periscopico ZEISS APO per scatti macro e zoom nitidissimi anche a lunghe distanze, oltre a una batteria ad altissima densità che garantisce un’autonomia straordinaria.
Riepilogo delle offerte vivo X300 su MediaWorld
Ecco lo specchietto riassuntivo con i link per accedere direttamente alle schede prodotto su MediaWorld. Ricordatevi di finalizzare l’ordine tramite l’App con la carta MW Club attiva per visualizzare il prezzo scontato.
📌 VIVO X300, 512 GB, Black
💰 764,91€ invece di 899€ (1299€ di listino.)
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In sconto anche VIVO X300 PRO a 968€ (1399€ di listino) 👉🏼 https://prezzi.tech/go/aviv
In conclusione, la combinazione dell’extra sconto del 15% da App MediaWorld con il programma MW Club rende l’acquisto dei nuovi vivo X300 e X300 Pro l’affare del momento per chi pretende il vertice delle prestazioni fotografiche a prezzi umani. Portarsi a casa la variante Pro con sensore top sotto la soglia dei 1.000 euro o il modello da 512GB a circa 765 euro è un’opportunità a tempo limitato destinata a esaurire in fretta le scorte disponibili. Vi suggeriamo di richiedere subito la tessera fedeltà gratuita e completare l’acquisto prima della conclusione della promozione.
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