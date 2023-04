Waze, una delle più celebri alternative a Google Maps nel panorama di applicazioni dedicate alla navigazione, ha da poco ricevuto il supporto alla nuova interfaccia di Android Auto Coolwalk, l’ultimo aggiornamento dell’app infatti consente agli utenti di utilizzare l’applicativo non solo a schermo interno, ma anche nella scheda di navigazione dedicata di Coolwalk, andando di fatto a sostituire Google Maps e ad affiancarsi alle altre applicazioni disponibili.

Purtroppo però sembra che il supporto alla nuova interfaccia non sia ancora completo, questo perché oltre ad una serie di problemi come lentezza generale, saltuaria perdita del segnale GPS e informazioni sui limiti di velocità tagliate fuori dallo schermo, sembra che ora Waze abbia alcuni problemi con la modalità a schermo intero.

Diversi utenti lamentano problemi nell’utilizzo di Waze a schermo intero con Android Auto Coolwalk

Stando a quanto riportano diversi utenti su Reddit, sembra che Waze non funzioni correttamente in modalità schermo intero con la nuova interfaccia Coolwalk, l’applicazione infatti restituisce spesso e volentieri un errore di caricamento quando si tenta di utilizzarla in questa modalità.

Se dalla schermata a schede divise si passa a quella intera, l’applicazione mostra un messaggio che dice “Benvenuto in Waze” che rimane impresso sul display, senza che il caricamento dell’app proceda; sembra che la maggior parte degli utenti stia riscontrando tale problematica con l’ultima versione disponibile dell’app di navigazione, ovvero la 4.93.5.11.

Qualora anche voi foste tra gli sfortunati utenti bloccati da questa schermata sappiate che è comunque possibile ritornare alla modalità di visualizzazione a schede, modalità che non sembra dare problemi particolari e che consente dunque il corretto funzionamento di Waze. In alternativa l’unica altra cosa che potete provare (e che sembra risolvere la situazione per alcuni, almeno momentaneamente) è chiudere forzatamente l’applicazione e riavviarla, pratica che potrebbe necessitare di più tentativi prima di consentire il corretto funzionamento.

Nel momento in cui scriviamo il team di sviluppatori di Waze non ha risposto alle rimostranze degli utenti su Reddit, ma è probabile che stiano lavorando per identificare il problema e risolverlo; il problema si presenta anche nell’ultima versione beta dell’app rilasciata poche ore fa, ennesima prova di come gli sviluppatori stiano testando varie correzioni per arginare la problematica.

Qualora i vari riavvi forzati di Waze non risolvessero la situazione sulla vostra vettura e non voleste affidarvi alla visualizzazione a schede, non vi resta che utilizzare la soluzione offerta da Google, in attesa che la società rilasci un aggiornamento correttivo.

