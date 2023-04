Waze, l’applicazione di navigazione e traffico acquisita da Google nel 2013 e che mira a fare concorrenza interna a Google Maps, ha annunciato la disponibilità della sua applicazione Android integrata su alcune vetture Volvo e Polestar. Inizialmente limitata alla Renault Austral Hybrid e alla Megane E-Tech in Europa, la disponibilità dell’applicazione verrà estesa ad altri veicoli a partire dal 2023.

Waze debutta su alcuni modelli Volvo e Polestar 2

L’applicazione di navigazione Waze è stata sviluppata appositamente per il settore automobilistico (si tratta infatti di una versione dedicata e ottimizzata per l’utilizzo in auto) ed è integrata con lo schermo dei sistemi di infotainment delle vetture. Grazie alla nuova app è possibile accedere al percorso in tempo reale di Waze, alla navigazione, agli avvisi, alle impostazioni, alle preferenze e ai luoghi salvati direttamente dal display verticale dei veicoli compatibili, senza dover utilizzare lo smartphone.

Come potete osservare dalle immagini qui sotto, trattandosi di un’app dedicata si adatta perfettamente allo schermo verticale della Polestar 2 e di altri modelli di auto Volvo, mostrando la mappa sullo sfondo e i vari comandi sovrapposti agli angoli del display di navigazione più grande. Gli utenti possono quindi godere di una maggiore comodità nell’utilizzo dell’applicazione, senza subire distrazioni o problemi legati all’utilizzo dello smartphone con l’ausilio di un cavo USB per la connessione o di un dock per mantenere il dispositivo in posizione.

Per installare l’applicazione di Waze sui veicoli Volvo e Polestar compatibili è necessario un processo di configurazione iniziale, che consente di eliminare tutti i problemi legati all’utilizzo del telefono durante la guida. Come comunicato nel blog di Google, Waze assicura di aver testato l’applicazione integrata sia con un emulatore che con le auto interessate, per garantire la migliore esperienza possibile ai propri utenti.

La disponibilità dell’applicazione Waze per Android Automotive su alcuni modelli selezionati di auto Volvo e sulla Polestar 2 è già attiva nei mercati globali in cui è disponibile il Google Play Store, da cui è possibile scaricare l’app direttamente nel proprio veicolo. In attesa dell’estensione della disponibilità ad altri modelli nel corso di quest’anno, gli utenti possono già sperimentare tutte le potenzialità dell’applicazione di Waze integrata sui veicoli compatibili in proprio possesso.

Potrebbe interessarti anche: Mercedes porta Google Maps e YouTube nei suoi veicoli