Gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone rugged potrebbero presto rivolgere la propria attenzione in casa HMD Global: sono appena trapelate le immagini dettagliate e le specifiche tecniche del nuovo Nokia XR21 5G, il cui lancio sembra dunque praticamente dietro l’angolo.

Nokia XR21 5G punterà sulla resistenza, come il suo predecessore

Un paio di anni fa, Nokia aveva cercato di dire la propria nella nicchia di mercato degli smartphone rugged: Nokia XR20 è un dispositivo che fa della resistenza il suo cavallo di battaglia — potete vederlo all’opera nella nostra recensione dedicata — e, salvo ribaltoni, avrà presto un successore. Stando alle ultime indiscrezioni emerse, infatti, è in preparazione il lancio di un nuovo smartphone di HMD Global e non si chiamerà Nokia XR30 — come era stato inizialmente ipotizzato —, bensì Nokia XR21 5G.

Rispetto al modello della passata generazione, ci saranno alcuni affinamenti a livello tecnico: Nokia XR21 dovrebbe disporre di una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 695 5G octa-core a 2,2 Ghz, affiancata da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il display, si riporta di un pannello LCD avente una diagonale di 6,49 pollici, una risoluzione di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Trattandosi di uno smartphone rugged, non sorprende la scelta del vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Quanto al comparto fotografico, la fotocamera anteriore racchiusa nel classico foro dovrebbe essere da 16 MP con apertura f/2,45; sul retro, invece, la doppia fotocamera mostrata nei render è composta da una principale con sensore OmniVision da 64 MP (1/2″) e apertura f/1,79 e da una secondaria da 8 MP con zoom ottico (digitale fino a 8x). Che non si tratti di un cameraphone è evidente fin da subito e lo dimostrano altresì la mancanza della stabilizzazione ottica dell’immagine e la risoluzione massima dei video che si ferma a 1080p.

Provvvisto della certificazione IP68 contro acqua e polvere, Nokia XR21 5G dovrebbe poter contare su una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 33 W. Il resto delle specifiche tecniche comprende: porta USB-C 2.0, Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6, dual SIM (due slot nanoSIM), supporto eSIM, ingresso per il jack audio da 3,5mm e sensore di impronte digitali fisico integrato nel tasto power.

Passando al software, la fonte segnala Android 12 out-of-the-box, aggiornamenti di Android garantiti fino a maggio 2026 e patch di sicurezza fino al 2027.

Immagini, prezzo e disponibilità

Nokia XR21 5G verrà proposto in almeno due colorazioni: nelle immagini sono ben visibili quella nera e quella verde. Allo stato attuale, non sono note le informazioni riguardo al prezzo di listino e alla disponibilità, tuttavia giova ricordare che il modello precedente era stato lanciato a luglio 2021 ed era arrivato in Italia a 499,99 euro.

