Il settore degli smartphone pieghevoli negli ultimi tempi si è fatto sempre più vivace e sono diversi i modelli lanciati di recente o quelli in arrivo che si giocheranno il titolo di “device più desiderato del 2023” e tra di essi vi è anche Motorola Razr 40 Ultra (o Motorola Razr 2023).

Con il passare degli anni i vari produttori hanno provato a differenziare i rispettivi smartphone pieghevoli al fine di dotarli di caratteristiche e funzionalità esclusive e uno degli aspetti su cui diverse aziende hanno deciso di puntare è quello del display secondario.

Da semplice piccolo schermo esterno, studiato per mostrare soltanto alcune informazioni di poco conto, il display esterno è via via cresciuto per dimensioni e funzionalità negli smartphone pieghevoli e con Motorola Razr 40 Ultra si potrebbe arrivare ad un nuovo step.

Un grande display esterno per Motorola Razr 40 Ultra

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, infatti, il nuovo smartphone di Motorola potrebbe essere quello tra i device con form factor a conchiglia a vantare nel 2023 il display esterno più grande.

Ebbene, se il design del nuovo modello della serie Razr dovrebbe essere fedele a quello utilizzato dal produttore nella scorsa generazione, dovrebbero essere notevolmente aumentate le dimensioni dello schermo che l’azienda chiama Quick View, passando da una diagonale di 2,7 pollici a una di 4,5 pollici.

Ed è quasi scontato che uno schermo più grande porti con sé non soltanto una visualizzazione di un quantitativo maggiore di informazioni ma anche delle funzionalità aggiuntive e sarà interessante scoprire quali saranno quelle studiate dal team di sviluppatori di Motorola (quelle offerte al momento sono la visualizzazione delle notifiche e la possibilità di rispondere ad esse, la possibilità di catturare selfie e la possibilità di rispondere a chiamate e inviare messaggi rapidi).

Tra le altre caratteristiche di Motorola Razr 40 Ultra non dovrebbero mancare un display Plastic OLED da 6,7 pollici con refresh rate a 144 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria di archiviazione, una doppia fotocamera posteriore (con sensori da 64 megapixel e 13 megapixel), una fotocamera frontale da 32 megapixel e una batteria da 3.650 mAh.