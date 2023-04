Motorola sta puntando forte sul segmento degli smartphone pieghevoli a conchiglia e già da alcuni mesi si parla di come sarà il successore del Motorola Razr 2022: il modello 2023, che potrebbe chiamarsi Motorola Razr 2023 o Motorola Razr 40 Ultra, si è già mostrato attraverso svariati render che ne hanno messo in mostra il design, molto probabilmente caratterizzato da un “enorme” display esterno (tendenza che dovrebbe essere comune tra tutti i produttori di smartphone per il segmento).

Sembra però che la casa alata stia parallelamente lavorando ad un modello economico da affiancare al pieghevole a conchiglia di punta: questo smartphone, il cui nome ufficiale non è ancora venuto fuori, sarebbe già in lavorazione; a testimoniarlo, sono trapelati alcuni render in alta definizione basati su immagini reali (ma in bassa qualità) di un prototipo attualmente in fase di test.

Motorola Razr 2023: in arrivo una variante “Lite”?

Come anticipato in apertura, la gamma Motorola Razr del 2023 potrebbe essere composta da ben due smartphone pieghevoli a conchiglia: il primo, già protagonista di numerosi rumor, dovrebbe essere il naturale successore del Motorola Razr 2022 (presente nell’immagine di copertina); il secondo, invece, dovrebbe posizionarsi un gradino sotto.

Grazie ad una collaborazione tra il portale MySmartPrice e il noto leaker Steve Hemmerstoffer (alias @OnLeaks), sono trapelati in rete alcuni render in alta definizione di questo modello “Lite”, utili per scoprire i tratti distintivi che lo dovrebbero caratterizzarlo dal punto di vista estetico.

Esternamente, in controtendenza con ciò che dovrebbe accadere per i flagship di questo segmento che arriveranno entro la fine del 2023, il display sarà molto piccolo, utile soltanto per pochissime informazioni (visualizzazione dell’ora, controllo delle notifiche, risposta ad una chiamata in arrivo).

Facendo un confronto con gli attuali pieghevoli a conchiglia della concorrenza, questo Motorola Razr 2023 “Lite” dovrebbe quindi avere un display più piccolo rispetto a quello presente sul Samsung Galaxy Z Flip4 (trovate qui la nostra recensione); sicuramente lo sarà rispetto a quello del Razr 2022 e a quello dell’OPPO Find N2 Flip (trovate qui la nostra recensione).

Andando oltre, accanto al display, all’interno di una fascia protetta da vetro lucido, troviamo il comparto fotografico principale doppio con singolo flash LED (i due sensori sono disposti orizzontalmente). Il telaio è curvo verso i bordi e presenta dei “tagli” che suggeriscono l’uso del metallo per la sua realizzazione.

Mancano dettagli sulle specifiche tecniche ma parte il toto-nome

Tralasciando il design che, per quanto verosimile, potrebbe alla fine differire dal risultato finale, dello smartphone non è ancora trapelato un nome ufficiale: questo dispositivo potrebbe chiamarsi Motorola Razr 2023 Lite o, nel caso in cui il modello di punta guadagnasse la denominazione “Ultra” o la denominazione “Plus”, semplicemente Motorola Razr 2023.

Del pieghevole a conchiglia economico non abbiamo nemmeno indicazioni circa le specifiche tecniche che lo potrebbero caratterizzare; l’unica certezza è che si andrà a collocare al di sotto del fratello premium.

Entrambi gli smartphone pieghevoli della casa alata dovrebbero arrivare più avanti nel corso del 2023; ragionando sulle tempistiche di lancio della concorrenza, è lecito aspettarsi un lancio tra l’estate e l’autunno. Siamo certi del fatto che, nelle prossime settimane, giungeranno nuove informazioni al riguardo.

