Il Motorola Razr 2023, prossima generazione dello smartphone pieghevole a conchiglia della casa alata, finisce sotto ai riflettori per via di un interessante leak che mostra il cover display (quello esterno) “enorme” di cui sarà dotato.

Sembra quindi che anche Motorola voglia stare al passo con la concorrenza che, dopo alcuni anni di stasi con lenta evoluzione per via di un solo gallo nel pollaio, sembra ora tornare a spingere sull’acceleratore e portare innovazione su questa (ancora) particolare tipologia di smartphone.

OPPO Find N2 Flip ha scosso il segmento dei flip phone

Il segmento degli smartphone pieghevoli a conchiglia sta cominciando ad acquisire sempre più visibilità, man mano che cresce la concorrenza, utile per spingere i produttori (ancora pochi) di questa tipologia di smartphone a tirare fuori dispositivi sempre migliori.

Nelle prime fasi di questa guerra a Samsung, dominatore del segmento con i suoi smartphone della serie Galaxy Z Flip, faceva una timida resistenza solo Motorola con i suoi Razr, storico marchio riesumato coi pieghevoli moderni.

Poche settimane fa, anche OPPO si è lanciata nella mischia con il lancio globale del suo pieghevole a conchiglia Find N2 Flip (trovate qui la nostra video-recensione), dispositivo che ha lanciato il guanto di sfida a Samsung Galaxy Z Flip4 (trovate qui la nostra recensione) e al Motorola Razr 2022, giunto in Italia appena quattro mesi fa.

Il grande (e potenzialmente funzionale) cover display che caratterizza OPPO Find N2 Flip sembra avere colpito nel segno, spingendo Samsung, che ha finora realizzato smartphone pieghevoli con cover display decisamente piccoli (utili per widget e poco più), a provare ad inserire un cover display ancora più grande di quello di OPPO Find N2 Flip sul prossimo Galaxy Z Flip5, atteso nel corso dell’estate.

Motorola, dal canto suo, non vorrebbe stare a guardare e, stando a un nuovo leak, starebbe pensando ad una soluzione per aumentare ulteriormente le dimensioni del cover display del proprio pieghevole a conchiglia, nonostante quello presente sull’attuale Motorola Razr 2022 abbia già una diagonale importante.

Motorola Razr 2023: ecco come sarà il cover display

Il noto leaker Evan Blass (@evleaks) ha pubblicato su Twitter alcune immagini di quella che sembra essere una nuova versione del pieghevole a conchiglia della casa alata, probabilmente il prossimo Motorola Razr 2023, svelando il design dello smartphone.

I punti in comune con il predecessore sembrano molti, a partire dal design piatto e dal doppio sensore fotografico posto in orizzontale, ma il cambiamento più vistoso sembra coinvolgere il cover display, decisamente più grande rispetto a quello offerto dal Motorola Razr 2022.

Il cover display sembra riempire tutta la porzione esterna del nuovo Razr, inglobando anche l’area del comparto fotografico che viene integrato un po’ come le fotocamere anteriori degli smartphone più moderni.

Le immagini mostrate appaiono un po’ grezze (potrebbe trattarsi di rendering incompiuti del dispositivo) e quindi potrebbero discostarsi da quello che sarà, alla fine, il prodotto finale.

Nella prima immagine della precedente galleria, oltre alle notifiche mostrate come nella classica tendina, si può anche notare una barra di navigazione, sintomo che questo display potrebbe potenzialmente consentire di essere sfruttato appieno, alla pari dello schermo principale.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Motorola Razr 2023

Anche il portale The Tech Outlook aveva precedentemente (una settimana fa) pubblicato alcuni render dello stesso dispositivo, dandoci indicazioni sul nome (appunto Motorola Razr 2023) e sul nome in codice dello smartphone che risponde al nome di Juno.

I render condivisi dal portale indiano non sembrano discostarsi molto da quelli condivisi nelle ultime ore da @evleaks e sembrano convergere verso la possibile adozione di un cover display più grande sul prossimo pieghevole da parte di Motorola, forte di un cover display già abbastanza generoso rispetto alla concorrenza.

Come accennato in precedenza, il punto di riferimento in termini di cover display è, attualmente, OPPO Find N2 Flip anche se il produttore cinese non consente di sfruttarlo appieno, relegandolo ai widget (almeno per il momento).

Già con l’attuale Motorola Razr 2022 è possibile sfruttare le app complete e persino rispondere ai messaggi attraverso una tastiera completa; l’incremento della diagonale potrebbe consentire alla casa alata di fornire uno smartphone con display esterno ancora più funzionale.

Viste le premesse, il 2023 dei pieghevoli a conchiglia si preannuncia scoppiettante: solo il tempo ci dirà chi tra Motorola, Samsung e OPPO troverà il compromesso migliore.

