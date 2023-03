Motorola è una delle aziende che hanno deciso di puntare sugli smartphone pieghevoli e nel corso dei prossimi mesi dovrebbe arrivare il momento di conoscere il modello di nuova generazione, che sul mercato potrebbe arrivare con il nome di Motorola Razr 2023.

In attesa di avere le prime informazioni ufficiali dal team di Motorola, in Rete è stata pubblicata un’immagine che ci mostra quello che dovrebbe essere il design dello smartphone (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco cosa possiamo aspettarci da Motorola Razr 2023

Stando a quanto si apprende, il nome in codice del nuovo smartphone pieghevole di Motorola dovrebbe essere Moto XT2321-3 e il suo design non dovrebbe discostarsi molto da quello della precedente generazione.

In particolare, l’immagine condivisa ci permette di osservare la parte posteriore del device, caratterizzata da un design a due tonalità e dalla presenza di una doppia fotocamera posizionata sopra il piccolo display secondario e con allineamento orizzontale.

Al fine di farsi un’idea di quella che potrebbe essere la dotazione hardware di Motorola Razr 2023, riportiamo la scheda tecnica del modello lanciato lo scorso anno:

display principale P-OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.800 pixel, 394 ppi) e refresh rate fino a 144 Hz

display esterno AMOLED da 2,7 pollici con risoluzione HD+ (800 x 573 pixel, 372 ppi) e refresh rate a 60 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel con OIS e sensore ultra grandangolare e macro da 13 megapixel con FoV di 120°

fotocamera anteriore (interna) da 32 megapixel

connettività 5G dual SIM (con eSIM), LTE Cat. 4, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/Wi-Fi 6E (2,4, 5 e 6 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, porta USB Type-C 3.1

certificazione IP52, lettore d’impronte digitali

doppio altoparlante con supporto Dolby Atmos e tre microfoni

batteria da 3.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata TurboPower a 30 W)

Android 12

dimensioni: aperto: 79,79 x 166,99 x 7,62 mm chiuso: 79,79 x 86,45 x 16,99 mm

peso di 200 grammi

Non ci resta altro da fare che attendere le prossime anticipazioni.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Motorola di questo mese