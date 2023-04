Da alcune settimane, continuano a moltiplicarsi le indiscrezioni relative a Google Pixel 7a, smartphone di fascia media molto atteso perché dovrebbe offrire, ad un prezzo decisamente contenuto, gran parte dell’hardware che offrono i fratelli maggiori.

Dopo alcuni giorni in cui i protagonisti sono stati gli altri dispositivi attesi al Google I/O 2023, ovvero Google Pixel Tablet (che abbiamo visto dal vivo alla Milano Design Week) e Google Pixel Fold (che non ha praticamente più segreti), il piccolino della gamma Pixel torna a prendersi la scena attraverso tante nuove immagini stampa che raffigurano lui e le sue cover ufficiali.

Google Pixel 7a è sempre più vicino

Come ogni smartphone della serie “A” della famiglia Pixel, anche Google Pixel 7a non dovrebbe fare eccezione, offrendo in buona parte la dotazione hardware presente sui fratelli maggiori Google Pixel 7 (trovate qui la nostra recensione) e Google Pixel 7 Pro (trovate qui la nostra recensione), almeno per quanto concerne il SoC Google Tensor G2.

Poi, per forza di cose, rispetto ai fratelli maggiori lo smartphone dovrebbe avere alcuni limiti; questi potrebbero riguardare le cornici attorno al display e il comparto fotografico che, sulla base delle indiscrezioni, dovrebbe puntare sul sensore IMX787 di Sony da 64 megapixel e su un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel.

In generale, lo smartphone avrà un design in linea con quello del Pixel 7 “base”, risultando leggermente più compatto grazie al display leggermente più piccolo (6,1 pollici) che potrebbe guadagnare (finalmente) il refresh rate a 90 Hz. Secondo voci di corridoio, poi, potrebbe pure offrire la funzionalità di sblocco tramite il volto.

Senza dilungarci troppo, la vera novità del giorno è rappresentata da una vastissima galleria di immagini stampa del Google Pixel 7a e delle sue cover ufficiali nelle tre colorazioni di cui eravamo già a conoscenza (Arctic Blue, Carbon Grey, Cotton White), condivisa poche ore fa attraverso il portale tedesco Winfuture.de dal noto leaker Roland Quandt.

Immagini dello smartphone in colorazione “Arctic Blue”

La colorazione azzurra, nota come “Arctic Blue”, pervade anche il frame laterale e la camera bar, risultando leggermente più scura per via dell’effetto del colore sul metallo, dove è opaco, diverso dall’effetto che dà sul vetro.

Immagini dello smartphone in colorazione “Carbon Grey”

La colorazione più scura (non è proprio nera), nota come “Carbon Grey”, presenta il frame laterale e la camera bar sempre in colorazione grigio scuro anche se questo risulta leggermente più chiaro rispetto al tono che pervade le parti in vetro.

Immagini dello smartphone in colorazione “Cotton White”

La colorazione bianca, nota come “Cotton White”, presenta il frame laterale e la camera bar in colorazione argento.

Mancano ancora le immagini della colorazione “Coral”

Se delle tre colorazioni principali, che saranno disponibili presso tutti i rivenditori partner, abbiamo tutte le immagini stampa e sappiamo già come renderanno indosso allo smartphone, non è finora trapelata nemmeno un’immagine del Google Pixel 7a nella colorazione “Coral“, destinata ad essere esclusiva del Google Store.

Tra i prodotti Made by Google ce n’è già uno che viene venduto in colorazione Coral: si tratta delle cuffie true wireless di punta del colosso di Mountain View, ovvero le Google Pixel Buds Pro, mostrate di seguito proprio in questa colorazione.

Si mostrano anche le cover ufficiali del Google Pixel 7a

Oltre alle immagini stampa dello smartphone in tutte le colorazioni (note finora), Roland Quandt di WinFuture.de ha condiviso anche le immagini stampa delle cover ufficiali, disponibili, come per tradizione, nelle medesime colorazioni dello smartphone.

Google Pixel 7a potrà quindi contare su tre cover ufficiali che riprendono esattamente le tre colorazioni dello smartphone (Arctic Blue, Carbon Grey e Cotton White).

Sembra che, ancora una volta, le custodie siano realizzate in plastica, riprendendo i concetti delle custodie ufficiali degli altri modelli del nuovo corso degli smartphone Made by Google. Sul retro, troviamo la “G” di Google con finitura metallica, adottata anche sui pulsanti laterali.

Possibile prezzo del Google Pixel 7a e delle cover ufficiali

Stando alle indiscrezioni trapelate in precedenza, Google Pixel 7a dovrebbe essere presentato ufficialmente il prossimo 10 maggio, durante il keynote di apertura del Google I/O 2023. Per lo smartphone, poi, i pre-ordini dovrebbero aprirsi immediatamente.

Per quanto concerne i prezzi, assisteremo sicuramente ad un incremento del listino rispetto al predecessore Google Pixel 6a (che in Italia è stato lanciato a 459 euro). Il modello 2023, infatti, dovrebbe costare 549 euro (499 dollari negli Stati Uniti), con un incremento di poco inferiore ai 100 euro rispetto al modello precedente.

Passando alle cover ufficiali, secondo quanto condiviso dai colleghi di WinFuture, il prezzo dovrebbe rimanere invariato rispetto a quelle del modello 2022: nello specifico, il prezzo di listino dovrebbe essere fissato a 29 euro.

Google Pixel 7a avrà il difficile compito di far meglio del predecessore, spesso criticato per alcune scelte conservative fatte da parte di Google ma tutt’ora considerato come uno dei migliori smartphone di fascia media in circolazione. Il 10 maggio è sempre più vicino.

