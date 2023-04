Google ha diverse novità in arrivo per la gamma Pixel: oltre all’atteso Pixel Tablet, mostrato a sorpresa in anteprima a Milano in questi giorni, ci sono diversi smartphone Pixel in arrivo e tra questi c’è l’inedito Google Pixel Fold. Si tratta del primo tentativo di Google nel settore degli smartphone pieghevoli. L’azienda prepara il guanto di sfida a Samsung e alla serie Fold con uno smartphone di fascia alta e contanti elementi interessanti.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, il nuovo Google Pixel Fold rischia di deludere per quanto riguarda la velocità di ricarica e la capacità della batteria. La casa americana sempre intenzionata a continuare a proporre uno smartphone con ricarica lenta, almeno per gli standard attuali del mercato, e con una batteria di capacità non particolarmente elevata. Ecco i dettagli:

Google Pixel Fold: lo smartphone non stupirà per capacità della batteria e velocità di ricarica

Il nuovo Google Pixel Fold si prepara al debutto. Le indiscrezioni sulle specifiche tecniche diventano sempre più precise e oggi è il turno della batteria. Il nuovo pieghevole di Google potrà contare su di una batteria da 4.500 mAh. Si tratta di una capacità non certo straordinaria ma, considerando la complessità dell’architettura interna di un pieghevole, il dato è comunque soddisfacente. Il principale rivale del Pixel Fold, il Galaxy Fold4 di Samsung, si ferma a 4.400 mAh.

Si poteva fare qualcosa di più, invece, alla voce velocità di ricarica. Anche il Pixel Fold, come l’attuale top di gamma Pixel 7 Pro, non eccellerà per velocità di ricarica della batteria fermandosi ad una ricarica da 23 W. Per una ricarica completa sarà necessario attendere ben più di un’ora, molto probabilmente. A confermare questi dettagli è un nuovo report dell’insider Yogesh Brar che in passato si è dimostrato particolarmente preciso in merito alle anticipazioni sulle novità in arrivo da Google. Da notare, invece, che, per ora, non è chiaro se ci sarà o meno il supporto alla ricarica wireless per il nuovo smartphone.

Per gli utenti che attendono il Pixel Fold, quindi, il comparto batteria del pieghevole di Google non farà gridare al miracolo. Sia la capacità della batteria che la velocità di ricarica saranno sostanzialmente in linea a quanto presentato da pieghevoli analoghi come il Galaxy Fold4 che, però, è disponibile sul mercato dallo scorso mese di agosto. Con il nuovo Fold5, Samsung potrebbe migliorare questi elementi, garantendosi un vantaggio rispetto al Pixel Fold.

Dopo aver rinunciato alla ricarica rapida sui Pixel 7 (e prima ancora sulle precedenti generazioni di Pixel), appare sempre più probabile come una scelta di questo tipo caratterizzerà anche il nuovo Pixel Tablet. Il dispositivo, in arrivo nelle prossime settimane, è stato mostrato, a sorpresa, a Milano, in occasione della Design Week 2023. Per saperne di più potete dare un’occhiata al nostro articolo dove troverete anche il video del prototipo.

Leggi anche: Google Pixel Tablet in bella mostra a Milano: ecco foto e video

Le altre specifiche del Google Pixel Fold

La scheda tecnica del nuovo Pixel Fold è oramai nota in quasi tutti i dettagli. Secondo quanto confermato da Yogesh Brar, il nuovo pieghevole di Google arriverà sul mercato con il SoC Google Tensor G2, lo stesso utilizzato da Pixel 7 e 7 Pro, che sarà supportato da 12 GB di memoria RAM. Lo smartphone sarà disponibile in due versioni, una da 256 GB e una da 512 GB. Quest’ultima potrebbe essere un’esclusiva solo di alcuni mercati. Tra le specifiche ci sarà spazio per un doppio display: il pannello interno sarà un AMOLED da 7,6 pollici di diagonale con risoluzione QXGA+ e refresh rate di 120 Hz.

La scocca esterna, invece, ospiterà un pannello da 5,8 pollici di diagonale con risoluzione HD+ e tecnologia AMOLED oltre che refresh rate di 120 Hz. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel con OIS, una fotocamera ultra-grandangolare da 10,8 Megapixel e un teleobiettivo da 10,8 Megapixel. Le fotocamere per i selfie saranno da 8 Megapixel (display interno) e da 9,5 Megapixel (display esterno). Lato software troveremo Android 13 con possibili funzionalità inedite per sfruttare i display dello smartphone.

Un primo video leak apparso online in queste ore, inoltre, ci mostra il Pixel Fold in funzione. Per saperne di più è possibile seguire il link qui di sotto.

Leggi anche: Ecco Google Pixel Fold in funzione dal vivo