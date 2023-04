Giornata ricca di aggiornamenti per svariati dispositivi di diversi brand, Samsung, OPPO, Nokia e Xiaomi stanno infatti rilasciando una serie di update per alcuni dei loro smartphone; scopriamoli insieme.

Samsung Galaxy A71 5G e Galaxy A51 5G ricevono le patch di sicurezza di aprile 2023

Partiamo con il colosso coreano, uno dei più celeri nel rilascio degli aggiornamenti di sicurezza nel settore mobile; Samsung ha infatti iniziato a distribuire le patch di sicurezza di aprile 2023 sui propri dispositivi a inizio mese.

Ora Galaxy A71 5G si aggiunge alla lista degli smartphone che possono beneficiare di tali correzioni, grazie alla versione firmware A716BXXS7FWC1 vengono corrette oltre 60 falle di sicurezza, incluse alcune critiche relative a chip e modem Exynos.

L’aggiornamento è attualmente in fase di rilascio in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, ma dovrebbe raggiungere anche tutti gli altri mercati nei prossimi giorni.

Anche un altro smartphone di fascia media di Samsung sta ricevendo lo stesso aggiornamento nelle ultime ore, si tratta di Galaxy A51 5G che, grazie alla versione firmware A516BXXS6FWC1 beneficia delle medesime correzioni di cui sopra.

L’update risulta già disponibile in Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera, Taiwan, Repubblica Ceca, Paesi nordici e Regno Unito.

Qualora foste possessori di uno dei dispositivi in questione, potete procedere al download dell’aggiornamento recandovi in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

OPPO A55 e A55s ricevono la ColorOS 13 con Android 13

Dopo aver rilasciato l’ultima versione disponibile del robottino sui dispositivi di fascia alta, OPPO inizia il rilascio del software in questione e dell’interfaccia proprietaria ColorOS 13 anche per i dispositivi di fascia media.

Oppo A55 e A55s stanno infatti ricevendo l’update ColorOS 13 nelle ultime ore in Cina, aggiornamento che dovrebbe a breve essere reso disponibile anche negli altri mercati in cui sono commercializzati i dispositivi.

Nokia X30 riceve l’aggiornamento ad Android 13

Anche Nokia si unisce ai brand impegnati nel rilascio di Android 13, nelle ultime ore Nokia X30 sta infatti ricevendo la versione software V2.220 che, con un peso di 2,54 GB, introduce sul dispositivo l’ultima release del robottino.

L’aggiornamento è attualmente in fase di rilascio in Germania, ma dovrebbe raggiungere a breve anche gli altri mercati europei, per controllare l’eventuale presenza dell’aggiornamento è sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Sistema -> Aggiornamento sistema.

Xiaomi 13 Ultra, appena presentato, riceve già il suo primo aggiornamento

Nonostante Xiaomi 13 Ultra, ultimo top di gamma in ordine di tempo dell’azienda cinese sia stato presentato solo due giorni fa in Cina, ha già iniziato a ricevere il suo primo aggiornamento; l’update introduce la nuova build MIUI 14.0.8.0 TMACNXM che apporta alcuni miglioramenti all’esperienza utente complessiva, alla stabilità del sistema, nonché alcune migliorie lato fotocamera.

Proprio per quanto riguarda il comparto appena citato, caratteristica distintiva dello smartphone sulla quale l’azienda ha investito molto, viene modificata la velocità di zoom predefinita per la modalità Quick Snap in 1,5x, le opzioni di lunghezza focale per la modalità Quick Snap in 0,6 m / 1,2 m / 5 m e sono state applicate varie ottimizzazioni alla qualità dell’immagine “per scene specifiche “.

Xiaomi 13 Ultra sarà disponibile per l’acquisto in Cina a partire da domani, gli utenti che lo hanno già pre ordinato troveranno dunque subito il nuovo aggiornamento che li attende alla prima accensione.

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartphone Android: la classifica di Aprile 2023