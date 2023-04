Alcuni utenti lamentano un bug intermittente relativo a Waze su Android Auto dopo aver aggiornato l’app di navigazione all’ultima versione rilasciata a fine marzo.

Secondo le segnalazioni pubblicate dagli utenti, l’app Waze a volte non si chiude quando si smette di utilizzare Android Auto con l’interfaccia Coolwalk.

Waze a volte resta in background quando si utilizza Coolwalk

Stando alle dichiarazioni degli utenti interessati, quando lo smartphone è disconnesso dall’infotainment, Waze continua a funzionare in background.

Questo strano comportamento crea altri inconvenienti, come il consumo eccessivo della batteria dello smartphone, poiché Waze utilizza anche il GPS per determinare la posizione dell’utente.

Questo bug sembra manifestarsi a caso nell’ultima versione 4.93.5.11 di Waze quando si utilizza Coolwalk. L’app Waze non ha ancora ricevuto un aggiornamento specifico per Coolwalk, quindi continua a funzionare solo in modalità a schermo intero, tuttavia non è chiaro se il bug sia correlato a Coolwalk.

Un membro di Waze ha confermato su Reddit che lo staff sta già indagando sul problema e assicura che è in arrivo una correzione.

La patch dovrebbe essere rilasciata con la versione 4.95 di Waze, ma per ora non è ancora noto quando potrebbe essere rilasciata, quindi al momento l’unico espediente è la chiusura forzata di Waze. Si spera che l’aggiornamento 4.95 di Waze possa anche abilitare il supporto per Coolwalk.

