Il produttore cinese HUAWEI ha da poche ore presentato sul mercato di casa i tre smartphone che compongono la serie HUAWEI Nova 11, giunta a nemmeno un anno di distanza rispetto alla precedente generazione.

La vera novità di questa generazione è data dal debutto del modello Ultra che, a dispetto del nome, non differisce poi molto dai fratelli minori (che a loro volta riprendono da molto vicino i predecessori). Scopriamo tutti i dettagli.

La serie HUAWEI nova 11 è ufficiale in Cina

La nuova serie HUAWEI nova 11 è stata da poco annunciata sul mercato di casa dal produttore cinese che, nonostante le difficoltà conseguenti al ban imposto dagli Stati Uniti (motivo per cui l’azienda, ad esempio, non ha accesso alle tecnologie per le reti 5G), continua a cercare di resistere in attesa di tempi migliori.

HUAWEI ha lievemente aggiornato i propri smartphone di fascia media, decidendo di puntare ancora una volta sull’affidabile (ma non più di primo pelo) Snapdragon 778G di Qualcomm, nella sua versione 4G, per tutti e tre gli smartphone che compongono la gamma.

Tutti e tre gli smartphone offrono poi un comparto fotografico posteriore doppio, con sensore principale da 50 megapixel e sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel, audio stereo, supporto a Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e una porta USB Type-C (2.0) tramite cui si ricarica la batteria da 4500 mAh, il lettore delle impronte digitali sotto al display e arrivano con a bordo HarmonyOS 3.0, sistema operativo ovviamente privo dei Google Mobile Services.

HUAWEI nova 11 Ultra

Il modello di punta della gamma, se così si può dire, è HUAWEI nova 11 Ultra, uno smartphone che riprende molto da vicino, in termini estetici, il modello Pro della precedente gamma nova 10. Lo smartphone, caratterizzato da un design con bordi curvi, presenta una scocca posteriore lavorata per ricordare la trama della pelle.

Anteriormente, troviamo un ampio display OLED (curvo ai bordi) da 6,78 pollici con risoluzione 1200 x 2652 pixel, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco a 300 Hz. Sotto al pannello, è collocato il lettore ottico delle impronte digitali. In alto a destra, all’interno di un foro ovale, è collocato il comparto fotografico anteriore doppio, mutuato dal modello Pro della passata generazione e composto da un sensore ultra-grandangolare da 60 megapixel e da un sensore per i ritratti da 8 megapixel.

Spostandoci al posteriore, troviamo una caratteristica che lo rende unico all’interno della gamma: il sensore principale da 50 megapixel ha infatti l’apertura variabile da f/1.4 a f/4.0; entrambi i sensori hanno poi l’auto-focus.

HUAWEI nova 11 Ultra mette a disposizione dell’utente 512 GB di spazio di archiviazione, supporta la ricarica rapida a 100 W ed è l’unico del lotto a fornire il supporto al sistema di comunicazione satellitare bidirezionale tramite BeiDou.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa di HUAWEI nova 11 Ultra.

Dimensioni: 164,24 x 74,35 x 7,88 mm

x x Peso: 188 grammi

Display: OLED da 6,78″ con risoluzione 1200 x 2652 pixel Frequenza di aggiornamento: fino a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 300 Hz HDR10 Protezione: Kunlun Glass

da con risoluzione x SoC: Qualcomm Snapdragon 778G 4G (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 642L

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: non comunicata

Spazio di archiviazione: 512 GB

Fotocamera posteriore: doppia con flash LED Sensore principale da 50 MP (apertura variabile da f/1.4 a f/4.0) con PDAF e AF Laser Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con AF e angolo di visione a 112 Zoom digitale 10x Registrazione video fino al 4K a 30 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: doppia Sensore ultra-grandangolare da 60 MP (f/2.4) con AF e angolo di visione a 100° Sensore per la modalità ritratto da 8 MP con AF

Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 4G /3G/2G

(due Nano-SIM), /3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ac), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS (dual band, L1+L5), NFC , USB Type-C 2.0

(802.11 ac), (A2DP, LE), (dual band, L1+L5), , Emergenze: Connessione satellitare bidirezionale (tramite BeiDou)

(tramite BeiDou) Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Li-Po da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: HarmonyOS 3

HUAWEI nova 11 Pro

Arriviamo al modello di mezzo, ovvero HUAWEI nova 11 Pro; rispetto al fratello maggiore, lato specifiche, lui perde il sistema di comunicazione satellitare bidirezionale e l’apertura variabile sul sensore principale; inoltre, è disponibile anche con 256 GB di spazio di archiviazione.

Per il resto, i due smartphone sono in tutto e per tutto identici (soprattutto lato estetico), non fosse che il modello Pro offre un maggior numero delle colorazioni, due delle quali presentano la scocca posteriore in vetro in luogo della scocca posteriore con la lavorazione in simil-pelle.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa di HUAWEI nova 11 Pro.

Dimensioni: 164,24 x 74,35 x 7,88 mm

x x Peso: 193 grammi (vetro) o 188 grammi (pelle)

(vetro) o (pelle) Display: OLED da 6,78″ con risoluzione 1200 x 2652 pixel Frequenza di aggiornamento: fino a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 300 Hz HDR10 Protezione: Kunlun Glass (opzionale)

da con risoluzione x SoC: Qualcomm Snapdragon 778G 4G (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 642L

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: non comunicata

Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB

o Fotocamera posteriore: doppia con flash LED Sensore principale da 50 MP (f/1.9) con PDAF e AF Laser Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con AF e angolo di visione a 112° Zoom digitale 10x Registrazione video fino al 4K a 30 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: doppia Sensore ultra-grandangolare da 60 MP (f/2.4) con AF e angolo di visione a 100° Sensore per la modalità ritratto da 8 MP con AF

Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 4G /3G/2G

(due Nano-SIM), /3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ac), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS (dual band, L1+L5), NFC , USB Type-C 2.0

(802.11 ac), (A2DP, LE), (dual band, L1+L5), , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Li-Po da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: HarmonyOS 3

HUAWEI nova 11

Arriviamo a HUAWEI nova 11, il “piccolino” della gamma. Rispetto ai fratelli, perde il design tutto curve in favore di un design più classico con anteriore e posteriore piatto. Lui è realizzato in vetro sia all’anteriore che al posteriore.

Il display, sempre OLED, perde in termini di diagonale (6,7 pollici) che di risoluzione (Full HD+) ma mantiene invariate le altre specifiche; tuttavia, in luogo della pillola ovale, qua troviamo un foro circolare centrato che ospita una singola fotocamera anteriore, comunque da 60 megapixel.

HUAWEI nova 11 arriva anche nel taglio da 128 GB e, rispetto ai fratelli maggiori, perde un po’ di velocità di ricarica: lui, infatti, si ferma a 66 W.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa di HUAWEI nova 11.

Dimensioni: 161,29 x 74,96 x 6,88 mm

x x Peso: 168 grammi

Display: OLED da 6,7″ FHD+ (1084 x 2412 pixel) Frequenza di aggiornamento: fino a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 300 Hz HDR10 Protezione: Kunlun Glass (opzionale)

da (1084 x 2412 pixel) SoC: Qualcomm Snapdragon 778G 4G (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 642L

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: non comunicata

Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB

, o Fotocamera posteriore: doppia con flash LED Sensore principale da 50 MP (f/1.9) con PDAF Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 112° Zoom digitale 10x Registrazione video fino al 4K a 30 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore ultra-grandangolare da 60 MP (f/2.4) con angolo di visione a 100°

(f/2.4) con angolo di visione a Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 4G /3G/2G

(due Nano-SIM), /3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ac), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS (dual band, L1+L5), NFC , USB Type-C 2.0

(802.11 ac), (A2DP, LE), (dual band, L1+L5), , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Li-Po da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 66 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: HarmonyOS 3

Disponibilità e prezzi dei nuovi HUAWEI nova 11

HUAWEI nova 11 e nova 11 Pro arrivano nelle quattro colorazioni Nero, Oro, Bianco e N.11 (il verde brillante); il modello Ultra, invece, arriva nelle due colorazioni Nero e N.11 che, come anticipato, offrono una particolare texture che imita la trama della pelle sulla scocca posteriore.

Ecco i prezzi di vendita sul mercato di casa: il modello “base” parte dai 2499 yuan (circa 331 euro al cambio attuale) richiesti per la versione con 128 GB di spazio di archiviazione; il modello Pro parte dai 3499 yuan (circa 464 euro) richiesti per la versione con 256 GB di spazio di archiviazione; infine, per il modello Ultra il prezzo di listino è di 4499 yuan (circa 597 euro) per l’unico taglio di memoria disponibile (ovvero 512 GB).

I nuovi HUAWEI nova 11 sono già disponibili al pre-ordine in Cina e le loro vendite ufficiali inizieranno il prossimo 26 aprile. Non abbiamo informazioni circa il possibile arrivo degli smartphone su altri mercati all’infuori di quello cinese.

