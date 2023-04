La primavera è appena iniziata e Google pensa già alle vacanze, proponendo alcuni consigli e novità per utilizzare al meglio i suoi servizi, tra cui Ricerca Google, Google Maps e Google Lens. Andiamo a scoprire di che si tratta.

Nuovi modi per cercare hotel e risparmiare sui voli in Ricerca Google

L’estate si sta avvicinando e Google inizia a proporre alcuni consigli per aiutarci ad organizzare al meglio il prossimo viaggio. Questa settimana la casa di Mountain View introduce un modo più semplice per navigare e scoprire gli hotel direttamente dallo smartphone: cercando ad esempio “hotel Soho Londra“, l’app Google offre una nuova opzione per esplorare e approfondire i vari risultati in un formato a storia scorrevole, con immagini che consentono di farsi subito un’idea.

In più c’è un’interessante novità per la sezione Google Flights della Ricerca dedicata ai voli, sfortunatamente dedicata solo agli Stati Uniti (almeno per ora): il servizio può già aiutare a capire se i prezzi attuali risultano più bassi, più alti o in linea con quelli medi, ma in aggiunta è stato introdotto un badge di prezzo garantito, che assicura che il costo del biglietto aereo non scenderà prima del decollo. In caso contrario, sarà Google a pagare la differenza tramite Google Pay. Niente male, vero?

Restando sulla Ricerca Google, la casa di Mountain View fa passi avanti per la visita alle principali attrazioni turistiche. Basta cercarne una, anche su Maps, per trovare indicati i prezzi ed eventualmente un link per prenotare il biglietto. In più vengono mostrati suggerimenti per esperienze correlate e per effettuare un tour delle migliori attrazioni nei dintorni.

Alcune funzioni di Google Maps e Lens da sfruttare nel prossimo viaggio

Le novità e i consigli non sono finiti qui, perché Google ha pubblicato un nuovo post sul suo blog ufficiale con alcune funzionalità tra Google Maps e Lens da utilizzare in viaggio. La prima è costituita dalla modalità immersiva, di cui abbiamo avuto modo di parlare qualche giorno fa: con quest’ultima possiamo non solo visualizzare una vista fotorealistica di un’area, ma anche avere accesso a informazioni utili, come il meteo in un dato momento del giorno o la quantità di folla presente in un determinato orario. Alcuni luoghi permettono anche di visualizzare l’interno dell’edificio.

Per facilitare la pianificazione di un viaggio, è possibile organizzare automaticamente i luoghi cercati su Google Maps suddivisi per città grazie alla nuova scheda Recenti sul desktop. I posti preferiti possono essere condivisi con il compagno di viaggio o salvati in una nuova lista. Questa funzione sarà disponibile globalmente a partire dalla prossima settimana.

Per visitare una nuova città è possibile sfruttare Live View di Google Maps, una funzione in Realtà Aumentata che aiuta a destreggiarsi e ad orientarsi in posti che non conosciamo. Live View permette anche di visualizzare rapidamente informazioni su quanto ci circonda, come sportelli per prelevare, ristoranti, bar, parchi, fermate dei mezzi pubblici e non solo.

In più, per chi preferisce visitare la città con biciclette o monopattini, Maps può fornire informazioni per trovare mezzi a noleggio nelle vicinanze e le stazioni di ricarica per i mezzi elettrici, o per indicare la tipologia di terreno da affrontare (percorso con tanto piano o salite).

Una volta raggiunta la destinazione, Google Lens può aiutare a risolvere alcuni dubbi: basta sfruttare l’app Google e la fotocamera per trovare le risposte a domande come “Chi ha costruito quella statua” o “che fiore è questo“. Lens può anche offrire la funzione di ricerca multipla per combinare parole e immagini e trovare quanto si sta cercando in un modo nuovo. Con la funzione “vicino a me”, di cui vi abbiamo parlato a febbraio, si possono eseguire ricerche localmente: questa novità è in distribuzione a livello globale a partire da oggi.

Per poter utilizzare le ultime novità e le funzionalità introdotte più di recente è necessario mantenere sempre aggiornate l’app Google, Google Maps e Lens: per verificare di avere già a disposizione l’ultima release basta seguire i badge qui sotto.

