Nel corso degli ultimi anni Google ha aumentato i propri sforzi nel campo dell’intelligenza artificiale, lo scopo è quello di utilizzare tale nuova tecnologia per rendere i propri servizi più utili e semplici da utilizzare per gli utenti. Uno dei cavalli di battagli di Big G è sicuramente la ricerca che, negli ultimi tempi, si è espansa notevolmente dal punto di vista delle potenzialità grazie a Google Lens; anche questo servizio di Google riceverà, nei prossimi mesi, alcune novità legate all’implementazione dell’intelligenza artificiale. Scopriamole insieme.

Google Lens permetterà di effettuare ricerche “sullo schermo”

Sui nostri adorati smartphone le fotocamere rivestono un ruolo sempre più importante, non solo ci consentono di immortalare i momenti che vogliamo ricordare ma, grazie a Google Lens, ci permettono anche di effettuare delle ricerche. Il servizio di Big G ci consente già di effettuare ricerche utilizzando la fotocamera, un’immagine o direttamente dalla barra di ricerca Google, ma ora l’azienda vuole espandere le funzionalità del proprio servizio.

Nei prossimi mesi sarà infatti possibile utilizzare Lens per cercare “sullo schermo”, grazie a questa tecnologia potremo cercare ciò che vediamo in una foto o in un video sul web direttamente nell’applicazione che stiamo utilizzando (come app di messaggistica, video o browser).

Se per esempio doveste ricevere un video da un amico e voleste saperne di più sul luogo in cui si trova, vi basterà richiamare l’assistente Google (premendo a lungo il pulsante di accensione o il tasto home del vostro smartphone), e cliccare sulla voce “schermata di ricerca”: Lens identificherà il luogo da voi scelto e vi fornirà tutta una serie di informazioni aggiuntive al riguardo.

Arriva la ricerca multipla, per cercare immagini e testo allo stesso tempo

La ricerca multipla in Google Lens è già disponibile e ci consente di effettuare una ricerca con immagine e testo contemporaneamente.

Questa funzione di ricerca multipla è stata recentemente migliorata, è stata infatti aggiunta la possibilità di effettuare ricerche localmente, abbinando all’immagine la dicitura “vicino a me”; per il momento la nuova funzionalità è disponibile solo in lingua inglese e negli Stati Uniti, ma nei prossimi mesi verrà rilasciata a livello globale.

La ricerca multipla però ci consentirà, nei prossimi mesi, di fare anche altro, grazie ad essa infatti avremo la possibilità di utilizzarla su qualsiasi immagine visualizzata nella pagina dei risultati di ricerca sui dispositivi mobili.

Se per esempio stessimo cercando idee per arredare il nostro soggiorno e vedessimo un tavolino che ci piace, ma lo volessimo con un altra forma, ci basterà utilizzare la ricerca multipla per aggiungere il testo “rettangolo” e visualizzare tutta una serie di risultati più in linea con le nostre preferenze.

Potrebbe interessarti anche: Google Lens approda su google.com sui dispositivi Android