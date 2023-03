La visione immersiva di Google Maps non è esattamente una novità dell’ultima ora, parliamo infatti di un aggiornamento che il colosso di Mountain View aveva annunciato urbi et orbi nel mese di maggio dello scorso anno, in occasione del Google I/O 2022 (a proposito, avete presto nota delle date della nuova edizione?); nel frattempo di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, ma finalmente la distribuzione sembra aver raggiunto una porzione più consistente dell’utenza.

Google Maps con la modalità immersiva per tutti (o quasi)

Google descrive la novità in distribuzione per Google Maps come “Immersive View” e ne parla come un nuovo modo di esplorare, reso possibile dallo sfruttamento di computer vision e AI e dall’unione di miliardi di Street View e immagini aeree per creare un modello digitale del mondo ricco e dettagliato.

Attraverso questo nuovo approccio, Big G promette di aiutare gli utenti a prendere decisioni più informate, rendendo di facile accesso tutte le informazioni utili di Maps — come il time slider, che permette di controllare l’aspetto del luogo in vari momenti della giornata, in diverse condizioni meteo e di individuare i luoghi più affollati.

Come si era specificato in sede di annuncio della novità, le prime città che permettono di sfruttare la visione immersiva di Google Maps sono Los Angeles, Londra, New York, San Francisco e Tokyo. In un primo momento si era parlato di roll out a partire dal mese di febbraio e adesso, con un mesetto di ritardo, stanno arrivando le prime segnalazioni relative a città come Londra e Berlino. A quanto pare, le informazioni sulle condizioni meteo incluse nell’annuncio non sono ancora presenti, a dimostrazione di come il team di Google stia ancora lavorando per implementare al meglio le varie novità.

Previous Next Fullscreen

Il rovescio della medaglia di questo nuovo approccio può essere già individuato nel consumo di dati tutt’altro che trascurabile: come segnalato da un utente su Reddit, una mezz’ora di navigazione di Maps con la nuova funzionalità arriva a divorare circa 2 GB di dati.

Come aggiornare Google Maps

E voi, avete già ricevuto la nuova modalità immersiva di Google Maps? Ditecelo nei commenti e scaricate la versione più recente dell’app dal Google Play Store tramite il badge sottostante.