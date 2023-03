È un nuovo giorno e, come spesso accade, accogliamo una novità di WhatsApp il cui team di sviluppo è costantemente al lavoro per arricchirne e rifinirne l’esperienza utente.

Questa volta, le nostre attenzioni sono rivolte a una funzionalità particolarmente attesa e richiesta dagli utenti nonché già presente sulla concorrenza (Si legga, Telegram): l’espansione della funzione multi-dispositivo fino a 4 dispositivi contemporaneamente.

Negli scorsi mesi una versione di WhatsApp Beta per Android aveva introdotto la possibilità di collegare un tablet Android al proprio account WhatsApp esistente contribuendo ad alimentare le speranze degli utenti per l’arrivo di una versione che potesse comprendere più dispositivi attraverso i quali utilizzare WhatsApp in autonomia.

Ebbene, tramite il proprio account ufficiale su Twitter – in attesa di poter raggiungere tutti gli utenti tramite la propria chat ufficiale – il team di WhatsApp ha annunciato l’espansione della suddetta funzionalità con il supporto fino a 4 dispositivi attraverso i quali controllare il proprio account WhatsApp anche a smartphone completamente spento.

No charger, no problem. Now you can link WhatsApp to up to 4 devices so your chats stay synced, encrypted, and flowing even after your phone goes offline 🖥️ 📲

— WhatsApp (@WhatsApp) March 23, 2023