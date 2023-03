Gli utenti Android a breve dovrebbero avere la possibilità di accedere al sito Web di PayPal usando le passkey, ossia uno dei sistemi di sicurezza più popolari del momento.

Si tratta di una soluzione che ha tra i propri sostenitori colossi del calibro di Google, Apple e Microsoft e che gli utenti PayPal negli Stati Uniti potranno iniziare a sfruttare nei prossimi giorni, sebbene per un’ampia disponibilità bisognerà aspettare forse qualche mese.

Su Android arriva un’attesa funzione di PayPal

Già disponibile su iOS, il sistema di accesso con passkey sbarca ora su Android (al momento negli USA): grazie a tale soluzione, chi usa un dispositivo basato su Android 9 (o una versione successiva) può creare una chiave di accesso per il proprio conto personale PayPal utilizzando il browser Google Chrome.

Così come ricorda il team di PayPal, le passkey rappresentano un nuovo standard di settore creato dalla FIDO Alliance e dal World Wide Web Consortium, appositamente progettato per sostituire le password con coppie di chiavi crittografiche e utilizzare credenziali digitali, come sensori biometrici, tra cui le impronte digitali e il riconoscimento facciale e i PIN.

In sostanza, le passkey offrono agli utenti un modo semplice e sicuro per accedere a PayPal, il tutto con le garanzie di una tecnologia che aiuta a proteggersi dal phishing.

Ecco come creare una passkey per PayPal:

con il browser Google Chrome su un dispositivo Android accedere a PayPal utilizzando le proprie credenziali esistenti

l’opzione per “creare una passkey” può apparire con informazioni sulle passkey (all’utente verrà richiesto di autenticarsi nello stesso modo in cui in genere sblocca il dispositivo, creando automaticamente la passkey)

una volta creata, l’utente verrà indirizzato alla schermata iniziale di PayPal e al prossimo accesso potrà utsare la passkey sulle piattaforme abilitate

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda una più ampia disponibilità di questa funzionalità.